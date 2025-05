Il trionfo del Bologna certifica il fallimento del Milan e della gestione Conceiçao

Proprio nella serata più importante il Milan, che nelle ultime giornate sembrava aver svoltato con il passaggio alla difesa a tre, è venuto a mancare un po' in tutto. Tradito da tanti giocatori (da Pulisic a Theo, passando per Tomori e Gimenez e senza dimenticare Leao), ma anche dal suo condottiero, incapace di dare la scossa nella ripresa, quando Skorupski non ha corso seri pericoli e di pescare i jolly che più volte l'hanno salvato in questo 2025 dalla panchina. All'Olimpico viene certificato anche il fallimento del tanto celebrato mercato invernale: Gimenez, Joao Felix e Walker sono tutti entrati a gara in corso, ma se fossero rimasti in panchina non c'era differenza. E se anche da chi per tanti mesi ha tirato la carretta, Pulisic e Reijnders su tutti, viene a mancare, ecco che la disfatta è servita. E con lei la probabile rivoluzione in un'estate che si prospetta davvero torrida.