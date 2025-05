Napoli, De Laurentiis incontrerà Conte: conferma o addio? Spunta Allegri

Portati a termine questi primi impegni, l'agenda presidenziale prevederebbe, usiamo il condizionale, il faccia a faccia con Antonio Conte, dovrebbe essere presente anche il direttore sportivo Manna. L'incontro tra le parti è previsto in città. Un tavolo per trovare un punto d'incontro, dopo le dure parole dell'allenatore post Monza, definire e progettare il futuro, oppure separarsi dopo una sola stagione insieme se Conte non riceverà le garanzie che chiede (rinforzare la squadra con 6/8 acquisti di livello). In quest'ultimo caso se Conte lasciasse Napoli per sostituirlo, in questo momento Allegri è la prima scelta.