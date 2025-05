L'Atalanta sta provando a convincere Gian Piero Gasperini a rivedere i propri piani e, dopo aver conquistato l'accesso alla Champions League per la quinta volta in sette anni, è in programma un nuovo incontro fra club e società. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X la famiglia Percassi sarebbe pronta a proporre un rinnovo sino al 2027 con opzione sino al 2028.