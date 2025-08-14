Logo SportMediaset
Milan, in arrivo la prima offerta ufficiale per Hojlund: lo United lo valuta 50 milioni

L'attaccante danese pronto a trasferirsi a Milano: la palla ora ai due club

14 Ago 2025 - 11:49

L'obiettivo è Hojlund, dichiarato. La trattativa è partita, non sarà né breve né semplice, ma è in essere. Il Milan conosce la richiesta del Manchester United, operazione da 50 milioni tra prestito e diritto d'acquisto: sulla formula non si discute, o per lo meno non lo fanno i rossoneri, sulla valutazione si tratta. La posizione degli inglesi non è ferrea, la disponibilità a discuterne c'è: le parti sono ancora distanti, diciamo che ballano una decina di milioni, ma il confronto è appena iniziato, logico che non ci sia ancora vicinanza. Nelle prossime ore il Milan presenterà la prima offerta ufficiale.

L'attaccante danese, che nel 2023 fu acquistato dallo United per 70 milioni dopo una sola stagione all'Atalanta, nei giorni scorsi ha aperto al trasferimento in rossonero, dopo aver realizzato di aver sempre meno spazio a Old Trafford. Da qui il primo contatto tra i club e lo sviluppo della trattativa destinata a entrare nel vivo nei prossimi giorni.

