Milan, in arrivo la prima offerta ufficiale per Hojlund: lo United lo valuta 50 milioni

L'obiettivo è Hojlund, dichiarato. La trattativa è partita, non sarà né breve né semplice, ma è in essere. Il Milan conosce la richiesta del Manchester United, operazione da 50 milioni tra prestito e diritto d'acquisto: sulla formula non si discute, o per lo meno non lo fanno i rossoneri, sulla valutazione si tratta. La posizione degli inglesi non è ferrea, la disponibilità a discuterne c'è: le parti sono ancora distanti, diciamo che ballano una decina di milioni, ma il confronto è appena iniziato, logico che non ci sia ancora vicinanza. Nelle prossime ore il Milan presenterà la prima offerta ufficiale.