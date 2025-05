Milan, all'orizzonte una stagione senza coppe: rimangono due sole chance

Alla squadra di Coneiçao restano dunque due sole chance per non restare senza coppe nel 2025/26, le partite contro Roma e Monza in campionato: serviranno sei punti per poi sperare che gli incastri degli altri match portino buone notizie. Per come è corta la classifica, il Milan teoricamente potrebbe ancora sperare di qualificarsi addirittura in Champions League ma, con quattro squadre davanti e quattro punti da recuperare, è più di una mission impossible.