Milan, il Newcastle arriva a 40 milioni di euro: si può chiudere

Il difensore tedesco può raggiungere Tonali in Premier League. In caso di addio, due i nomi per sostituirlo
Newcastle e Malick Thiaw sempre più vicini. Il club inglese un paio di giorni fa aveva offerto 30 milioni di euro per il difensore rossonero, trovando il gradimento del giocatore ma anche il rifiuto del Milan che chiedeva almeno 40 milioni per la cessione, anche perché il tedesco rientra nei piani di Allegri.
Nelle ultime ore, però, è arrivato il rilancio del Newcastle che è arrivato ai 40 milioni chiesti dal Milan (35 milioni più 5 di bonus), dando un'accelerata verso la chiusura della trattativa: se il difensore dovesse dire sì e riabbracciare quindi Sandro Tonali in Premier League, a quel punto il Milan potrebbe andare su Giovanni Leoni del Parma ma piace pure Pietro Comuzzo che ha da poco rinnovato fino al 2029 con la Fiorentina ed è valutato 25-30 milioni.
Thiaw era arrivato al Milan nell'estate del 2022 per 9 milioni di euro, e ha un contratto fino al 2027. A bilancio ha ancora valore residuo di circa 4 milioni, sarebbe dunque una ricca plusvalenza per i rossoneri.
