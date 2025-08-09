Milan, il Newcastle arriva a 40 milioni di euro: si può chiudere

Nelle ultime ore, però, è arrivato il rilancio del Newcastle che è arrivato ai 40 milioni chiesti dal Milan (35 milioni più 5 di bonus), dando un'accelerata verso la chiusura della trattativa: se il difensore dovesse dire sì e riabbracciare quindi Sandro Tonali in Premier League, a quel punto il Milan potrebbe andare su Giovanni Leoni del Parma ma piace pure Pietro Comuzzo che ha da poco rinnovato fino al 2029 con la Fiorentina ed è valutato 25-30 milioni.