Fabregas e il Como avanti insieme: i dettagli

Il connubio tra Fabregas e il Como è iniziato nel 2022 quando è arrivato in riva al lago per chiudere la carriera da giocatore ed è continuato come tecnico della formazione primavera e poi della prima squadra, che ha trascinato alla promozione in Serie A nel 2023/2024 dopo 21 anni e all'agile salvezza in questa stagione. Il tecnico avrà voce in capitolo anche sulle scelte di mercato e societarie, oltre a conservare una quota da azionista di minoranza del Club.