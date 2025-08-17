Cherubini e il retroscena alla Juventus: "Nel 2017 eravamo vicini a prendere Haaland"

In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Federico Cherubini, attuale AD del Parma, ha raccontato un retroscena relativo a Erling Haaland risalente ai tempi della Juventus: "Era l'autunno del 2017 e cercavamo un centravanti per la Primavera. Il nostro scout Crovari ci segnalò questo ragazzo norvegese che iniziava ad affacciarsi alla prima squadra del Molde. Trovammo l'accordo sulla cifra, non sulla formula. Lo invitammo a Torino, a gennaio insistemmo. Tornai in Norvegia nel giugno 2018, nei giorni di CR7 alla Juve, e dopo due settimane fece 4 gol in una partita e da lì è arrivato il mondo. Concorrenza e prezzo erano aumentati. Resta un rimpianto, ma in quel momento abbiamo fatto il massimo".