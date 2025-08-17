Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Cherubini e il retroscena alla Juventus: "Nel 2017 eravamo vicini a prendere Haaland"

17 Ago 2025 - 13:04

In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Federico Cherubini, attuale AD del Parma, ha raccontato un retroscena relativo a Erling Haaland risalente ai tempi della Juventus: "Era l'autunno del 2017 e cercavamo un centravanti per la Primavera. Il nostro scout Crovari ci segnalò questo ragazzo norvegese che iniziava ad affacciarsi alla prima squadra del Molde. Trovammo l'accordo sulla cifra, non sulla formula. Lo invitammo a Torino, a gennaio insistemmo. Tornai in Norvegia nel giugno 2018, nei giorni di CR7 alla Juve, e dopo due settimane fece 4 gol in una partita e da lì è arrivato il mondo. Concorrenza e prezzo erano aumentati. Resta un rimpianto, ma in quel momento abbiamo fatto il massimo". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:15
Calciomercato live

Calciomercato live

01:33
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:53
Calciomercato live

Calciomercato live

00:21
Calciomercato live

Calciomercato live

01:10
Calciomercato live

Calciomercato live

01:47
Calciomercato live

Calciomercato live

01:12
Calciomercato live

Calciomercato live

01:15
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

Koné all'Inter, e Lookman? Marotta va all'all-in, l'Atalanta rischia di restare spiazzata

Leoni vola in Premier, Slot lo aspetta a Liverpool: "È fatta"

Chiesa e il gol che riscrive il suo futuro: tra Serie A e la permanenza a Liverpool

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato live

Mercato ora per ora
Vedi tutti
15:14
Fiorentina: sondaggio del Manchester United per De Gea
14:48
Zalewski all'Atalanta, è fatta: all'Inter 17 milioni
14:32
Bologna, contatto con l'Inter per Asllani
14:20
Milan, Adli in uscita: il Sassuolo insiste
13:04
Cherubini e il retroscena alla Juventus: "Nel 2017 eravamo vicini a prendere Haaland"