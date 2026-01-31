Milan, ci siamo: Maignan in sede per firmare il rinnovo di contratto
Il portiere rossonero si lega così al club sino al 2031
È arrivato il giorno della firma: Mike Maignan si è infatti presentato questo pomeriggio nella sede del Milan per siglare il rinnovo di contratto. Il portiere francese ha raggiunto il ds Igli Tare e il dg Giorgio Furlani per la ratifica del prolungamento che lo legherà al club rossonero sino al 2031, con un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione più 2 di bonus, diventando così il giocatore più pagato della rosa insieme a Rafael Leao.
La firma di oggi mette così fine a una lunga telenovela che la scorsa estate aveva portato Maignan a un passo dall'addio. Il prolungamento attuale, frutto del lavoro di Tare, consolida il progetto tecnico anche grazie al forte pressing di Massimiliano Allegri, che ha da sempre considerato il portiere francese l'inamovibile pilastro della difesa rossonera. Ora si attende solo l'ufficialità, a questo punto da considerarsi una pura formalità.