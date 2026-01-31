Milan, ci siamo: Maignan in sede per firmare il rinnovo di contratto

È arrivato il giorno della firma: Mike Maignan si è infatti presentato questo pomeriggio nella sede del Milan per siglare il rinnovo di contratto. Il portiere francese ha raggiunto il ds Igli Tare e il dg Giorgio Furlani per la ratifica del prolungamento che lo legherà al club rossonero sino al 2031, con un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione più 2 di bonus, diventando così il giocatore più pagato della rosa insieme a Rafael Leao.