Il Torino accoglie Kulenovic: è atterrato a Caselle

31 Gen 2026 - 15:28

Il Torino ha perfezionato un altro acquisto, i granata sono pronti ad accogliere Sandro Kulenovic. L'attaccante, classe 1999 di nazionalità croata, è sbarcato all'aeroporto di Torino Caselle e si prepara a unirsi alla truppa guidata dal tecnico Marco Baroni. Il ds Petrachi ha concluso la trattativa con la Dinamo Zagabria con la formula del prestito con obbligo di riscatto in un'operazione da quasi quattro milioni di euro complessivi. Per Kulenovic si tratta di un ritorno sotto la Mole, dopo che nella stagione 2017-2018 aveva vestito la maglia della Juventus nel settore giovanile.

