Lazio, niente via libera per Romagnoli: saltato il trasferimento all'Al Saad
Sembrava tutto pronto per l'addio, invece Alessio Romagnoli rimarrà alla Lazio almeno per altri 6 mesi. Il centrale azzurro aveva ceduto alla corte, e allo stipendio faraonico, dell'Al Saad di Roberto Mancini. Tutto sembrava fatto per il suo trasferimento, tanto che l'ex Milan aveva anche salutato i tifosi. Poi le parole di Sarri in conferenza stampa ("Senza Romagnoli prenderemo gol in più") e il conseguente dietrofront della società: la Lazio ha annunciato in un comunicato che Romagnoli non era mai stato messo in vendita e che non avrebbe lasciato la squadra in questa finestra di mercato.
Una scelta clamorosa, considerato anche che Romagnoli aveva accettato di lasciare la Lazio, squadra di cui si è sempre dichiarato tifoso, soltanto per i dissapori con la società: da due anni gli è stato promesso un rinnovo mai arrivato. Il contratto di Romagnoli scade nel 2027, ciò significa che a giugno entrerà nell'ultimo anno: a quel punto, se la Lazio non vorrà perderlo a zero, la cessione sarà obbligatoria.