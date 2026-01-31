Lazio, niente via libera per Romagnoli: saltato il trasferimento all'Al Saad

Sembrava tutto pronto per l'addio, invece Alessio Romagnoli rimarrà alla Lazio almeno per altri 6 mesi. Il centrale azzurro aveva ceduto alla corte, e allo stipendio faraonico, dell'Al Saad di Roberto Mancini. Tutto sembrava fatto per il suo trasferimento, tanto che l'ex Milan aveva anche salutato i tifosi. Poi le parole di Sarri in conferenza stampa ("Senza Romagnoli prenderemo gol in più") e il conseguente dietrofront della società: la Lazio ha annunciato in un comunicato che Romagnoli non era mai stato messo in vendita e che non avrebbe lasciato la squadra in questa finestra di mercato.