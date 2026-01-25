Il Milan guarda al domani: chi è El Hadj Malick Cissé, il nuovo muro senegalese per la difesa

L'anno che si è appena concluso ha rappresentato la definitiva rampa di lancio per Malick Cissé nel panorama internazionale. Ad aprile ha guidato la difesa del Senegal nella Coppa d’Africa U17, mentre a novembre è stato il capitano dei suoi durante il Mondiale di categoria disputato in Qatar. In quell'occasione, il giovane difensore ha messo in mostra tutto il suo repertorio: senso della posizione, tempismo negli anticipi e persino il vizio del gol, come dimostrato nella sfida contro gli Emirati Arabi Uniti. L'operazione Cissé va letta come una mossa strategica per la gestione degli slot da extracomunitari, dato che il senegalese andrebbe a occupare una delle due caselle disponibili per questa sessione di mercato invernale.