Il Milan guarda al domani: chi è El Hadj Malick Cissé, il nuovo muro senegalese per la difesa

Il Milan accelera per El Hadj Malick Cissé, promettente centrale senegalese classe 2008: il profilo

25 Gen 2026 - 09:38
Il calciomercato del Milan non vive solo di nomi per l’immediato, vedi l'acquisto di Fullkrug e l'imminente rinnovo di Maignan, ma guarda pure al futuro. L'ultimo profilo finito sotto la lente d’ingrandimento dei vertici di via Aldo Rossi è quello di El Hadj Malick Cissé, difensore centrale classe 2008 che sta attirando l'attenzione dei principali osservatori europei. 

Milan, chi è El Hadji Malick Cissé

 Alto 185 centimetri e dotato di una struttura fisica già imponente, il ragazzo è cresciuto nella Be Sport Academy di Dakar tradizionalmente legato al Barcellona, che insieme al Lipsia aveva provato a inserirsi nella corsa per il giocatore. Il Milan però sembra aver giocato d'anticipo, deciso a investire su questo centrale che abbina forza fisica a una discreta tecnica di base. Una curiosità che ha già fatto il giro dei social riguarda il suo stile nel calciare i rigori: un approccio alla palla con passi lentissimi e misurati che ricorda molto la celebre rincorsa di Paul Pogba.

Cissé e un 2025 da protagonista

 L'anno che si è appena concluso ha rappresentato la definitiva rampa di lancio per Malick Cissé nel panorama internazionale. Ad aprile ha guidato la difesa del Senegal nella Coppa d’Africa U17, mentre a novembre è stato il capitano dei suoi durante il Mondiale di categoria disputato in Qatar. In quell'occasione, il giovane difensore ha messo in mostra tutto il suo repertorio: senso della posizione, tempismo negli anticipi e persino il vizio del gol, come dimostrato nella sfida contro gli Emirati Arabi Uniti. L'operazione Cissé va letta come una mossa strategica per la gestione degli slot da extracomunitari, dato che il senegalese andrebbe a occupare una delle due caselle disponibili per questa sessione di mercato invernale. 

Cissé rinforzo per Milan Futuro

 L'arrivo di Malick Cissé a Milano non è pensato per un inserimento istantaneo nelle rotazioni di Massimiliano Allegri, bensì per andare a rinforzare il progetto Milan Futuro. Con la partenza di Matteo Dutu verso la Dinamo Bucarest, si è creato un vuoto tecnico nella rosa a disposizione di Massimo Oddo nel campionato di Serie D. Cissé è stato individuato come il profilo ideale per colmare questa lacuna.

