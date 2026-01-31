Ha detto no all'Inter, ora Mlacic è a un passo dall'Udinese

Mlacic non era convinto di andare all'Inter, forse temendo di non trovare spazio in una rosa competitiva come quella nerazzurra. Così la trattativa è definitivamente saltata. Il futuro di Mlacic però potrebbe essere comunque in Serie A: ora sul giovane croato ci sarebbe l'Udinese. I friulani sono molto vicini a chiudere l'affare.