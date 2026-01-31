Ha detto no all'Inter, ora Mlacic è a un passo dall'Udinese
Il nome di Branimir Mlacic torna d'attualità per il mercato di Serie A. Il difensore croato classe 2007 in questa finestra di mercato è stato trattato a lungo dall'Inter. I nerazzurri avevano trovato l'intesa con l'Hajduk, squadra che detiene il cartellino del ragazzo, intorno ai 5 milioni di euro prima che la trattativa si arenasse sui discorsi con il calciatore.
Mlacic non era convinto di andare all'Inter, forse temendo di non trovare spazio in una rosa competitiva come quella nerazzurra. Così la trattativa è definitivamente saltata. Il futuro di Mlacic però potrebbe essere comunque in Serie A: ora sul giovane croato ci sarebbe l'Udinese. I friulani sono molto vicini a chiudere l'affare.