Mario Gila verso il Milan: la Lazio prepara l’addio estivo per 20 milioni

Mario Gila pronto a lasciare la Lazio: scatto del Milan sull'Inter. Le cifre dell'affare e il profilo del difensore spagnolo

di Stefano Fiore
25 Gen 2026 - 15:16
Mario Gila lascia la Lazio ma, tranquillizziamo Maurizio Sarri, non avverrà in questo gennaio. Il difensore spagnolo, contratto fino al 30 giugno 2027, resterà sino a fine stagione a Roma ma in estate è pronto a traslocare, direzione Milano: secondo AS non sarà quella nerazzurra ma quella rossonera. Dalla Spagna arriva l'indiscrezione di uno scatto decisivo da parte del Milan per Gila, che piace anche all'Inter, per una cifra vicina a 20 milioni di euro. Cifra importante che però finirà nelle casse di Lotito solo per metà visto che il Real Madrid, che lo aveva ceduto alla Lazio nel 2022 per 6 milioni, ha mantenuto il diritto di ricevere il 50% su un futuro trasferimento del 25 enne.

Da Formello alla Roja: il profili di Mario Gila

 Nato a Santa Perpètua de Mogoda nel 2004, lo stesso paese di Mingueza, Gila ha vissuto una scalata che lo ha portato dalle giovanili dell'Espanyol alla prestigiosa "Fábrica" del Real Madrid, prima di trovare la maturità nel calcio italiano. La decisione di lasciare Madrid nel 2022 per approdare alla Lazio si è rivelata giusta: con oltre 100 presenze e prestazioni di alto livello, il centrale spagnolo ha attirato su di sé gli occhi dei grandi club. Dal punto di vista tecnico, Gila è il prototipo del difensore moderno: non eccessivamente alto con i suoi 185 centimetri, compensa con una velocità fulminea che gli permette di recuperare profondità con estrema facilità. Il ct spagnolo Luis de la Fuente lo conosce bene sin dai tempi dell'Under 21 e non ha avuto esitazioni a puntare su di lui nel momento del bisogno: la prima chiamata nella Spagna è arrivata lo scorso marzo. 

