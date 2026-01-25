Mario Gila verso il Milan: la Lazio prepara l’addio estivo per 20 milioni

Nato a Santa Perpètua de Mogoda nel 2004, lo stesso paese di Mingueza, Gila ha vissuto una scalata che lo ha portato dalle giovanili dell'Espanyol alla prestigiosa "Fábrica" del Real Madrid, prima di trovare la maturità nel calcio italiano. La decisione di lasciare Madrid nel 2022 per approdare alla Lazio si è rivelata giusta: con oltre 100 presenze e prestazioni di alto livello, il centrale spagnolo ha attirato su di sé gli occhi dei grandi club. Dal punto di vista tecnico, Gila è il prototipo del difensore moderno: non eccessivamente alto con i suoi 185 centimetri, compensa con una velocità fulminea che gli permette di recuperare profondità con estrema facilità. Il ct spagnolo Luis de la Fuente lo conosce bene sin dai tempi dell'Under 21 e non ha avuto esitazioni a puntare su di lui nel momento del bisogno: la prima chiamata nella Spagna è arrivata lo scorso marzo.