Milan, spunta un nome nuovo per la difesa: Aké

Che il Milan abbia bisogno di un difensore non è un mistero. Per ora Allegri "si accontewnta" di De Winter, che pure con la Roma ha disputato un'ottima prestazione e non solo per il gol del vantaggio rossonero, ma poi bisognerà mettere mano al portafoglio. Da giorni si fa il nome di Dragusin per un rinforzo dell'ultimo minuto, mentre in estate l'obiettivo è il laziale Gila. Nelle ultime ore, però, è spuntato un nuovo potenziale candidato: Nathan Aké.