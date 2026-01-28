MANOVRE ROSSONERE

Milan, spunta un nome nuovo per la difesa: Aké

Primi sondaggi e contatti per l'olandese del ManCity, ma non sarà un'operazione facile

di Alberto Gasparri
28 Gen 2026 - 09:46
Che il Milan abbia bisogno di un difensore non è un mistero. Per ora Allegri "si accontewnta" di De Winter, che pure con la Roma ha disputato un'ottima prestazione e non solo per il gol del vantaggio rossonero, ma poi bisognerà mettere mano al portafoglio. Da giorni si fa il nome di Dragusin per un rinforzo dell'ultimo minuto, mentre in estate l'obiettivo è il laziale Gila. Nelle ultime ore, però, è spuntato un nuovo potenziale candidato: Nathan Aké.

Per l''olandese del Manchester City si sarebbero stati dei primi sondaggi e contatti, anche se l'operazione non è delle più facili. Guardiola ha diversi infortunati e non lo lascerebbe partire a cuor leggero, ma soprattutto il suo stipendio da 9 milioni di euro non rientra nei parametri rossoneri.

Il Milan sta comunque provando a muoversi per capire se si possono gettare le basi per una trattativa lampo. Quello che è certo è che il ds Tare si sta muovendo freneticamente per dare un rinforzo ad Allegri e provare sino all'ultimo a giocarsi lo scudetto con l'Inter.

