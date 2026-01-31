Lazio: ufficiale l'ingaggio di Przyborek dal Pogon Szczecin

La Lazio ha messo a segno il suo quinto colpo di mercato. Dopo gli arrivi di Ratkov, Taylor, Motta e Maldini, la società biancoceleste ha ufficializzato anche l'acquisto di Adrian Przyborek, giovane talento polacco classe 2007 proveniente dal Pogon Szczecin. Il centrocampista, sbarcato ieri sera a Fiumicino con un volo proveniente da Berlino, ha infatti firmato il contratto che lo legherà alla Lazio dopo aver superato le visite mediche sostenute in mattinata e, a partire dalla prossima settimana, sarà a Formello per iniziare la propria avventura con la maglia biancoceleste.