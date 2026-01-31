Lazio: ufficiale l'ingaggio di Przyborek dal Pogon Szczecin

31 Gen 2026 - 14:38

La Lazio ha messo a segno il suo quinto colpo di mercato. Dopo gli arrivi di Ratkov, Taylor, Motta e Maldini, la società biancoceleste ha ufficializzato anche l'acquisto di Adrian Przyborek, giovane talento polacco classe 2007 proveniente dal Pogon Szczecin. Il centrocampista, sbarcato ieri sera a Fiumicino con un volo proveniente da Berlino, ha infatti firmato il contratto che lo legherà alla Lazio dopo aver superato le visite mediche sostenute in mattinata e, a partire dalla prossima settimana, sarà a Formello per iniziare la propria avventura con la maglia biancoceleste.

Ultimi video

01:16
Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

01:00
MCH PRZYBOREK LAZIO A FIUMICINO MCH

Przyborek sbarca a Fiumicino: le prime immagini del nuovo acquisto della Lazio

01:30
Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

01:44
Il Milan prenota Mateta, Inter si allontana Perisic

Il Milan prenota Mateta, Inter si allontana Perisic

01:46
Mercato Juve, difficile il ritorno di Kolo Muani, idea Norton-Cuffy da "rubare" all'Inter

Mercato Juve, difficile il ritorno di Kolo Muani, idea Norton-Cuffy da "rubare" all'Inter

01:00
Calciomercato live

Mercato: De Zerbi resta a Marsiglia, per ora almeno

01:31
Calciomercato live

Mercato: Lookman stavolta se ne va

01:39
Calciomercato live

Mercato: Kolo Muani-Juve, il problema è il Tottenham

01:45
Calciomercato live

Mercato: Milan scatenato, bloccato Mateta

01:25
Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

01:20
Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

00:50
Juve-Kolo Muani alla volata finale

Juve-Kolo Muani alla volata finale

01:16
Insigne-Pescara, le cifre

Insigne-Pescara, le cifre

01:32
Nicolussi al Parma

Nicolussi al Parma

01:33
Il mercato dei ritorni

Da Kolo Muani a Perisic: le ultime di mercato di Inter e Juve

01:16
Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

I più visti di Mercato

Juve-Kolo Muani alla volata finale

Juve-Kolo Muani alla volata finale

Calciomercato live

Mercato: Milan scatenato, bloccato Mateta

Il mercato dei ritorni

Da Kolo Muani a Perisic: le ultime di mercato di Inter e Juve

De Zerbi rompe con il Marsiglia: non allena la squadra dopo l'eliminazione in Champions, divorzio vicino

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Non solo Perisic: l'Inter decisa su Moussa Diaby, ecco chi è il francese dell'Al Ittihad

Mercato ora per ora
Vedi tutti
15:28
Il Torino accoglie Kulenovic: è atterrato a Caselle
14:38
Lazio: ufficiale l'ingaggio di Przyborek dal Pogon Szczecin
14:05
Roma, nome nuovo per l'esterno: spunta Bryan Zaragoza
13:29
Cremonese, ufficiale l'arrivo di Maleh dal Lecce: formula e dettagli
12:48
Atletico, Lookman si allontana: in arrivo Marcos Leonardo