Inter, fatta per Massolin: rimarrà al Modena fino a fine stagione
© italyphotopress
L'Inter centra il suo primo colpo del mercato invernale. I nerazzurri hanno trovato l'accordo con il Modena per Yanis Massolin, trequartista mancino classe 2002, per 3,5 milioni più bonus. Il francese resterà in Emilia fino al termine della stagione.
Massolin è arrivato in estate da una squadra di seconda divisione belga e in pochi mesi ha impressionato tutti: 1 gol e 2 assist in questa prima metà di stagione in B, ma soprattutto dribbling, giocate e lampi di talento cristallino uniti a un fisico da gigante. Nonostante i quasi due metri di altezza infatti Massolin è abbastanza rapido nel breve, qualità che sfrutta per saltare l'uomo e creare superiorità numerica. Anche per queste caratteristiche l'Inter ha deciso di scommettere su di lui.