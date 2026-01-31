Inter, fatta per Massolin: rimarrà al Modena fino a fine stagione

Massolin è arrivato in estate da una squadra di seconda divisione belga e in pochi mesi ha impressionato tutti: 1 gol e 2 assist in questa prima metà di stagione in B, ma soprattutto dribbling, giocate e lampi di talento cristallino uniti a un fisico da gigante. Nonostante i quasi due metri di altezza infatti Massolin è abbastanza rapido nel breve, qualità che sfrutta per saltare l'uomo e creare superiorità numerica. Anche per queste caratteristiche l'Inter ha deciso di scommettere su di lui.