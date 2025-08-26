Milan: tentativo per Rabiot, è una richiesta di Allegri

Il Milan sta muovendo passi importanti per Adrien Rabiot: su indicazione di Massimiliano Allegri, grande estimatore del centrocampista fin dai tempi della Juve, Tare ha intensificato i contatti con l'entourage del giocatore e col Marsiglia per capire la fattibilità dell'operazione. Con le valigie pronte dopo la rissa con Jonathan Rowe, l'OM, su espressa richiesta di Roberto De Zerbi, avrebbe voluto ricomporre in extremis la situazione col giocatore ma la cessione del francese, ancora fuori rosa, resta la soluzione più probabile.