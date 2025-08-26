Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
manovre rossonere

Milan: tentativo per Rabiot, è una richiesta di Allegri

Il centrocampista è stato richiesto espressamente da Allegri anche se De Zerbi vorrebbe trattenerlo in rosa. Musah verso l'Atalanta

26 Ago 2025 - 22:15
© IPA

© IPA

Il Milan sta muovendo passi importanti per Adrien Rabiot: su indicazione di Massimiliano Allegri, grande estimatore del centrocampista fin dai tempi della Juve, Tare ha intensificato i contatti con l'entourage del giocatore e col Marsiglia per capire la fattibilità dell'operazione. Con le valigie pronte dopo la rissa con Jonathan Rowe, l'OM, su espressa richiesta di Roberto De Zerbi, avrebbe voluto ricomporre in extremis la situazione col giocatore ma la cessione del francese, ancora fuori rosa, resta la soluzione più probabile.

Cifre alla mano, il Marsiglia valuta il cartellino di Rabiot intorno ai 15 milioni di euro e il calciatore attualmente chiede un ingaggio da 5 milioni più bonus all'anno per arrivare a toccare quota 6. Ma prima di ogni cosa andrà verificata la reale intenzione del club francese di cedere il giocatore dopo il brutto episodio con Rowe, nel frattempo invece già venduto al Bologna. Nel club rossoblù gioca Giovanni Fabbian, altro obiettivo rossonero, ma non si registrano novità in tal senso anche perché la richiesta di Allegri, ribadita domenica nel vertice di mercato, è proprio Rabiot.

A fare posto al nuovo centrocampista sarebbe Yunus Musah, cercato dall'Atalanta. In giornata ci sono stati nuovi contatti, la Dea può arrivare a 25 milioni di euro, la cifra giusta per convincere il Milan che inizialmente era partito da una valutazione di 30 milioni. Con l'americano a Bergamo, poi il Napoli potrebbe prendere Brescianini anche se resta viva la pista Elmas.

Leggi anche

Milan, lo Sporting 'blocca' Harder: manca il sostituto. Spunta Uche

milan
rabiot

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:04
Calciomercato live

Calciomercato live

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

00:59
Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli

01:46
MCH ARRIVO PICCOLI A FIRENZE MCH

Fiorentina, ecco Piccoli: "Faremo una grande stagione"

01:26
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Mercato Milan: Harder ai dettagli, Musah verso l'Atalanta. Poi Fabbian

01:07
Calciomercato live

Mercato Juve: Kolo difficile senza l'addio di Vlahovic, ecco le alternative

01:45
Calciomercato live

Calciomercato live

01:20
Calciomercato live

Calciomercato live

00:29
MCH BONIFACE LINATE E MADONNINA MCH

Milan, ecco Boniface: l'arrivo a Linate, poi alle visite mediche

01:16
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:41
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:19
Calciomercato Live

Napoli, chi per sostituire Lukaku?

01:21
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

I più visti di Milan

Victor Boniface

Milan, Boniface è già un ricordo: accordo con lo Sporting per Harder, affare da 27 milioni

Boniface si sfoga dopo il mancato passaggio al Milan: "Pagliacci ovunque"

Milan, è Harder l'attaccante per Allegri: accordo raggiunto, si attende il via libera dello Sporting

Dusan Vlahovic

Vlahovic per Saelemaekers: l'ultima suggestione di mercato tra Milan e Juve

Giovanni Fabbian

Allegri sogna Rabiot ma i rossoneri puntano Fabbian: pronta l'offerta

Milan, lo Sporting 'blocca' Harder: manca il sostituto. Spunta Uche

Mercato ora per ora
Vedi tutti
22:31
Inter, Cocchi e Bovo rinnovano: è ufficiale
21:15
Parma vicino a Oristanio: la formula dell'affare
21:10
Juve, Bissouma si allontana: c'è il Galatasaray in pressing
20:33
Juventus, Arthur passa al Gremio
20:20
L'ex Napoli Billing in Danimarca: ufficiale al Midtjylland