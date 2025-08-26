Milan: tentativo per Rabiot, è una richiesta di Allegri

Il centrocampista è stato richiesto espressamente da Allegri anche se De Zerbi vorrebbe trattenerlo in rosa. Musah verso l'Atalanta
Il Milan sta muovendo passi importanti per Adrien Rabiot: su indicazione di Massimiliano Allegri, grande estimatore del centrocampista fin dai tempi della Juve, Tare ha intensificato i contatti con l'entourage del giocatore e col Marsiglia per capire la fattibilità dell'operazione. Con le valigie pronte dopo la rissa con Jonathan Rowe, l'OM, su espressa richiesta di Roberto De Zerbi, avrebbe voluto ricomporre in extremis la situazione col giocatore ma la cessione del francese, ancora fuori rosa, resta la soluzione più probabile.
Cifre alla mano, il Marsiglia valuta il cartellino di Rabiot intorno ai 15 milioni di euro e il calciatore attualmente chiede un ingaggio da 5 milioni più bonus all'anno per arrivare a toccare quota 6. Ma prima di ogni cosa andrà verificata la reale intenzione del club francese di cedere il giocatore dopo il brutto episodio con Rowe, nel frattempo invece già venduto al Bologna. Nel club rossoblù gioca Giovanni Fabbian, altro obiettivo rossonero, ma non si registrano novità in tal senso anche perché la richiesta di Allegri, ribadita domenica nel vertice di mercato, è proprio Rabiot.
A fare posto al nuovo centrocampista sarebbe Yunus Musah, cercato dall'Atalanta. In giornata ci sono stati nuovi contatti, la Dea può arrivare a 25 milioni di euro, la cifra giusta per convincere il Milan che inizialmente era partito da una valutazione di 30 milioni. Con l'americano a Bergamo, poi il Napoli potrebbe prendere Brescianini anche se resta viva la pista Elmas.
