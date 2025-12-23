Logo SportMediaset

MANOVRE ROSSONERE

Milan, il rinnovo di Maignan è sempre in stallo: scelto Hugo Souza per il futuro

I rossoneri hanno individuato nel brasiliano l'erede di Maignan, il cui rinnovo del contratto è ancora in fase di stallo

di Martino Cozzi
23 Dic 2025 - 07:30

Il Milan ha già individuato l'erede di Mike Maignan. La trattativa per il rinnovo del contratto del portiere francese, al momento, vive una fase di stallo, motivo per il quale il ds Igli Tare è già al lavoro per tutelarsi in caso di addio a parametro zero a giugno 2026. Nella lista della dirigenza rossonera è presente il nome di Hugo Souza, portiere classe 1999 di proprietà del Corinthians e fresco vincitore della Coppa del Brasile. Sembra essere lui il prescelto per prendere il posto di Maignan, qualora non rinnovasse. 

Cresciuto nelle giovanili del Flamengo, è arrivato a gennaio 2025 per 800mila euro e in questa stagione si è preso la maglia da titolare chiudendo la propria annata con 26 clean sheet in 56 presenze. Le sue ottime prestazioni hanno attirato l'interesse di molti club europei, ma non solo, motivo per il quale la concorrenza per strapparlo al Corinthians è alta. A partire dal prezzo del cartellino, che si aggira tra i 10 e i 15 milioni di euro. Una cifra sicuramente abbordabile per le casse del Milan, ma prima ci sarà da convincere anche il club brasiliano che fa leva sul contratto firmato fino a dicembre 2028. Qualora arrivasse la fumata bianca, sarà lui l'erede di Maignan in maglia rossonera. 

