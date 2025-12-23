Milan, il rinnovo di Maignan è sempre in stallo: scelto Hugo Souza per il futuro

Cresciuto nelle giovanili del Flamengo, è arrivato a gennaio 2025 per 800mila euro e in questa stagione si è preso la maglia da titolare chiudendo la propria annata con 26 clean sheet in 56 presenze. Le sue ottime prestazioni hanno attirato l'interesse di molti club europei, ma non solo, motivo per il quale la concorrenza per strapparlo al Corinthians è alta. A partire dal prezzo del cartellino, che si aggira tra i 10 e i 15 milioni di euro. Una cifra sicuramente abbordabile per le casse del Milan, ma prima ci sarà da convincere anche il club brasiliano che fa leva sul contratto firmato fino a dicembre 2028. Qualora arrivasse la fumata bianca, sarà lui l'erede di Maignan in maglia rossonera.