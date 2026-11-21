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Il mercato di gennaio è alle porte e tornano a circolare nuove voci sul futuro di Alessandro Bastoni. Il profilo del centrale cresciuto nell'Atalanta fa gola al Barcellona che sta cercando un rinforzo per il reparto arretrato nella finestra invernale dei trasferimenti.
Il principale sponsor di Bastoni in casa blaugrana è il ds Deco, mentre il tecnico Flick è più freddo: in estate era stato proprio il tecnico tedesco a stoppare l'affondo a causa dei dubbi sull'adattamento dell'ex Parma nella linea difensiva molto alta del Barcellona. Il club catalano però, potrebbe tentare un nuovo assalto.
Secondo Sport, il Barcellona deve fare i conti con il Chelsea di Xabi Alonso, anch'esso molto interessato a Bastoni. Il contratto di quest'ultimo con l'Inter scade nel gennaio del 2028: i nerazzurri, al momento, non sembrano intenzionati a privarsi del 27enne. Davanti a un'offerta allettante però, il quadro è destinato a cambiare. Resta da capire inoltre, la posizione dello stesso Bastoni che potrebbe essere tentato da un'avventura all'estero dopo gli ultimi difficili messi vissuti in Serie A.