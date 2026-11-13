Gonçalo Inacio subito, Van Dijk in estate: il Milan punta in grande per la difesa

Gonçalo Inacio subito, Van Dijk in estate. Lo sognano i tifosi del Milan, ci sperano anche Amorim e Cardinale. I rossoneri hanno in programma investimenti importanti nelle prossime finestre di mercato e il portoghese è uno dei nomi preferiti dall'attuale tecnico. Le voci di un nuovo attacco del Milan a gennaio sono imminenti e dal Portogallo confermano: "Il capitano dello Sporting Lisbona rientra nei radar del Milan - scrive ABola -. Possibile tentativo a gennaio, si adatta alla perfezione nello stile di gioco di Amorim". Il club lusitano si fa forte della clausola rescissoria da 60 milioni di euro, ma a Casa Milan si spera di assicurarselo per una cifra leggermente inferiore.