MANOVRE ROSSONERE

Gonçalo Inacio subito, Van Dijk in estate: il Milan punta in grande per la difesa

Dal Portogallo: "Il centrale dello Sporting nel mirino per gennaio". L'olandese è il sogno per l'estate

13 Nov 2026 - 08:44
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Gonçalo Inacio subito, Van Dijk in estate. Lo sognano i tifosi del Milan, ci sperano anche Amorim e Cardinale. I rossoneri hanno in programma investimenti importanti nelle prossime finestre di mercato e il portoghese è uno dei nomi preferiti dall'attuale tecnico. Le voci di un nuovo attacco del Milan a gennaio sono imminenti e dal Portogallo confermano: "Il capitano dello Sporting Lisbona rientra nei radar del Milan - scrive ABola -. Possibile tentativo a gennaio, si adatta alla perfezione nello stile di gioco di Amorim". Il club lusitano si fa forte della clausola rescissoria da 60 milioni di euro, ma a Casa Milan si spera di assicurarselo per una cifra leggermente inferiore.

Se Inacio è un colpo possibile, Van Dijk rientra tra le suggestioni. Negli scorsi giorni, dal ritiro dell'Olanda, il centrale del Liverpool ha aperto a un addio ai Reds in estate (gli scade il contratto). Musica per le orecchie di Cardinale che lo stima molto ma non solo. Il 35enne è un pallino anche di Zlatan Ibrahimovic. Certo, scrive La Gazzetta dello Sport, servirà un Milan con ambizioni da scudetto per convincere l'ex Southampton e battere la folta concorrenza, specialmente dei club turchi. L'idea c'è, e si aprirà un varco Cardinale è pronto ad approfittarne per portare a centrale un elemento di personalità ed esperienza.

 

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