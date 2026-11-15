Il Milan balla sulle punte: Tresoldi o Endrick per risollevare Gonçalo Ramos
Cardinale pronto a investire molti soldi nel mercato di gennaio per far felice il suo tecnicodi Daniele Miceli
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La vetta dista cinque punti, il mercato un mese e mezzo ma scorre già fluido nei pensieri del Milan e di Gerry Cardinale, pronto a mettere di nuovo mano al portafoglio dopo aver investito qualcosa come 150 milioni di euro nell'ultima sessione. Gila, Ramos e Moreira non saranno casi isolati.
Il portoghese, che da solo di milioni ne è costati 75, per ora ha tradito le attese. Dentro cova la molla del riscatto, ma l'altra molla è già scattata per la società decisa ad affiancargli un puntero a gennaio. I petali sono due: Nicolò Tresoldi del Bruges e Felipe Moreira de Sousa Endrick del Real Madrid.
L'assalto del Milan sarà frontale e la nuova holding costituita da Red Bird contribuirà anche a rafforzare le potenzialità sul mercato. Presto per parlare di cifre, ma il Diavolo non si tirerà indietro. Tresoldi o Endrick dipende dal Milan, ma non solo.
L'italo-argentino del Bruges ha 22 anni e ha segnato 14 gol in 17 partite (1 rete ogni 94 minuti). Costa 60 milioni e il vero ostacolo è che i belgi vorrebbero venderlo a carissimo prezzo e solo tra un anno.
Cambia il discorso, ma non la valutazione per Endrick, 20enne brasiliano del Madrid che all'ultimo Mondiale ha fatto spesso fischiare le orecchie ad Ancelotti, invitato un secondo sì e l'altro pure a dare spazio all'attaccante che al Real, però, gioca pochissimo (141' di utilizzo e una rete). Endrick è in fermento e i merengues, dopo averlo già bloccato in estate, potrebbero aprire alla cessione conservando la recompra modello Nico Paz col Como.
I buoni rapporti tra il Milan e l'agenzia del brasiliano, seguito anche dalla Roma e da mezza Europa, potrebbero non essere un dettaglio. La caccia al nuovo attaccante è aperta e qualcosa si muoverà anche dietro. Il preferito di Amorim resta (il costoso) Goncalo Inacio dello Sporting Lisbona, ma la lista può allargarsi. Come la voglia di mercato di Cardinale.