Milan, i numeri non mentono: Amorim è il miglior allenatore della storia (per ora)
Il dato è ovviamente molto parziale, ma la media punti del portoghese in A è superiore a quella di tutti i tecnici rossoneri: nonostante questo per lui è stato un inizio sulle montagne russedi Redazione Sportmediaset
Tra critiche sul piano del gioco, scelte tattiche e di formazione spesso discusse e giudizi pronti a ribaltarsi alla prima frenata, l'inizio dell'avventura di Ruben Amorim sulla panchina del Milan è stato finora sulle montagne russe. Da un lato il cammino positivo in Serie A, impreziosito dal prestigioso successo nel derby contro l'Inter; dall'altro le difficoltà europee, con un cammino in Europa League che vede attualmente i rossoneri fuori dalla zona playoff.
Eppure, analizzando a fondo la gestione del tecnico portoghese, emerge un primato statistico di rilievo e fin qui poco celebrato. Con 24 punti conquistati nelle prime 11 giornate (frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e un solo ko), Amorim viaggia a una media di 2,18 punti a partita: si tratta del rendimento migliore di sempre per un allenatore del Milan nell’era dei tre punti, superiore persino a quella di tecnici simbolo come Pioli, Ancelotti o Allegri.
Allargando lo sguardo agli allenatori con almeno 5 panchine in Serie A, soltanto Antonio Conte vanta una media superiore (2,21). Un paragone inevitabilmente impari – considerando le 279 panchine in A dell'ex Napoli contro le 11 di Amorim – ma che certifica la bontà del lavoro svolto finora dal portoghese e dal suo staff. Un impatto notevole, soprattutto considerando la portata della rivoluzione estiva voluta per voltare pagina dopo la delusione della Champions sfumata all'ultima giornata contro il Cagliari già salvo l'anno scorso.
Gli ingenti investimenti della proprietà e di Cardinale sul mercato hanno alzato l'asticella delle aspettative della piazza, che ancora infatti non sembra convinta, ma proiettando l'attuale media punti sulle 38 giornate, il Milan chiuderebbe il campionato a quota 83 punti. Un anno fa l'Inter ha vinto lo scudetto con 87 punti, mentre per andare in Champions ne sono bastati 71. Non solo, quest'anno tra dubbi e critiche dopo 11 giornate i rossoneri hanno 24 punti, un anno fa quando invece si parlava di 'anti-Inter' ne avevano due in meno rispetto alla gestione Amorim.
Per citare altri numeri, si tratta della miglior partenza del Milan negli ultimi quattro anni: per trovare un avvio migliore bisogna risalire al 2022-2023 con Stefano Pioli (26 punti). Amorim sta provando a plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza, puntando su un'identità di gioco e una mentalità dal respiro internazionale. E se è vero che proprio in Europa sono arrivate le partite peggiori che hanno messo la strada in salita, in campionato i numeri lo premiano decisamente, dando concretezza a quel sogno tricolore indicato apertamente da Cardinale per il nuovo corso rossonero.