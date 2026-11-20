Gli ingenti investimenti della proprietà e di Cardinale sul mercato hanno alzato l'asticella delle aspettative della piazza, che ancora infatti non sembra convinta, ma proiettando l'attuale media punti sulle 38 giornate, il Milan chiuderebbe il campionato a quota 83 punti. Un anno fa l'Inter ha vinto lo scudetto con 87 punti, mentre per andare in Champions ne sono bastati 71. Non solo, quest'anno tra dubbi e critiche dopo 11 giornate i rossoneri hanno 24 punti, un anno fa quando invece si parlava di 'anti-Inter' ne avevano due in meno rispetto alla gestione Amorim.