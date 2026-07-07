Milan, ecco il difensore per Amorim: c'è l'intesa con la Lazio per Gila. Operazione da 30 milioni

Cardinale accoglie Amorim nel suo primo giorno a Milanello: "This is the new coach"
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Dopo Gonçalo Ramos, il Milan batte il secondo colpo di mercato e chiude la trattativa con la Lazio per portare in rossonero Mario Gila. Il difensore spagnolo era oggetto dei desideri anche del Napoli di Massimiliano Allegri, ma il Diavolo è riuscito a battere la concorrenza riuscendo prima a trovare un accordo con il giocatore e poi con Claudio Lotito.
Ieri sera, i biancocelesti avevano rifiutato una prima offerta del Milan da 25 milioni di euro + 2 di bonus, cifra ritenuta troppo bassa dal presidente della Lazio. Il 50 per cento della rivendita spetta al Real Madrid e nella Capitale vogliono avere subito un'importante cifra da reinvestire sul mercato.
Dopo qualche ora di riflessione, oggi i rossoneri hanno così avanzato una seconda proposta alla Lazio raggiungendo la tanta attesa fumata bianca. I due club hanno trovato un'intesa sulla base di una parte fissa da 27/28 milioni: considerando i bonus facilmente raggiungibili, l'operazione avrà un valore complessivo da 30 milioni totali, come da iniziale richiesta di Lotito.
Gila, dunque, è pronto a mettere la firma su un contratto di cinque anni (ingaggio da 4,5 mln a stagione) e raggiungerà Milanello già settimana prossima, quando lunedì 13 inizierà ufficialmente il ritiro sotto gli ordini di Ruben Amorim.
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