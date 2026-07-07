Milan, ecco il difensore per Amorim: c'è l'intesa con la Lazio per Gila. Operazione da 30 milioni

Dopo Gonçalo Ramos, il Milan batte il secondo colpo di mercato e chiude la trattativa con la Lazio per portare in rossonero Mario Gila. Il difensore spagnolo era oggetto dei desideri anche del Napoli di Massimiliano Allegri, ma il Diavolo è riuscito a battere la concorrenza riuscendo prima a trovare un accordo con il giocatore e poi con Claudio Lotito.