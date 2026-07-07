Milan: occhi su Karetsas, il talento greco dal sinistro 'magico'. Il prezzo è già super, serve l'incastro con Leao

Ruben Amorim ha le idee chiare sul Milan che vorrà avere a disposizione nelle prossime stagioni. Un mix di calciatori esperti e di giovani da crescere seguendo la filosofia di Red Bird che punta anche a realizzare delle plusvalenze. Si spiega così l'interesse per Konstantinos Karetsas, fantasista 18enne del Genk che sta stregando l'Europa. Nato in Grecia nel 2007, il trequartista si è fatto notare per un grande sinistro che gli ha permesso di fornire la bellezza di 18 assist nell'ultima stagione in tutte le competizioni. Abile nel giocare sulla destra per poi rientrare col piede preferito (si muove tranquillamente anche sulla trequarti), Karetsas vanta uno skill non banale, ossia la capacità di calciare con precisione punizioni e calci d'angolo. Nell'ultima stagione si è fatto notare soprattutto in Europa League dove ha realizzato due gol col Genk oltre appunto a cinque assist.
Il 18enne è in rampa di lancio e nei prossimi mesi potrebbe decollare definitivamente. Da qui l'intenzione del Milan di stringere i tempi per anticipare la concorrenza e assicurarsi immediatamente il talento cresciuto proprio nel Genk. Certo, si tratterebbe comunque di un investimento importante dato che il club belga chiede la bellezza di 35-40 milioni di euro per dare l'ok alla cessione di un elemento che ha rinnovato recentemente il contratto fino al 2029 (esattamente lo scorso dicembre). Gli uomini mercato dei rossoneri stanno monitorando la situazione e l'eventuale assalto potrà avvenire esclusivamente dopo la cessione di Rafa Leao, in odore di addio.
Non si tratterebbe del primo acquisto del Milan nella Jupiler Pro League, il massimo campionato belga: nelle scorse stagioni i 19 volte Campioni d'Italia hanno pescato dei talenti che alla fine non hanno soddisfatto le aspettative. Parliamo di De Ketelaere e Jashari, quest'ultimo ancora in rosa e chiamato a lanciare un segnale dopo un primo anno anonimo per varie ragioni.