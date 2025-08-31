Rabiot-Milan, affare fatto: ok del Marsiglia, atteso a Milano per visite e firma. Per la difesa tutto su Joe Gomez

I francesi hanno accettato l'offerta rossonera da 10 milioni più bonus. Per il difensore dei Reds attenti all'infortunio di Konaté
Adrien Rabiot, pupillo di Massimiliano Allegri che lo ha espressamente chiesto alla società, è di fatto un giocatore del Milan. Dopo l'uscita di Musah in direzione Atalanta, il club di via Aldo Rossi ha accelerato sensibilmente la trattativa con il Marsiglia arrivando a mettere sul piatto 10 milioni più 2 di bonus (l'Om ne chiedeva 15 totali), cifra che ha convinto i francesi. Rabiot, che firmerà un contratto di quattro anni con ingaggio da 6 milioni più uno di bonus, è adesso atteso a Milano per visite e firma.
Intanto il Milan aspetta sempre dal Liverpool una risposta per Joe Gomez, il centrale di esperienza individuato per completare il reparto. Con il giocatore è stato raggiunto un accordo sulla base di 3,5 milioni a stagione fino al 2029. Manca il sì dei Reds che sembravano decisi a lasciar partire il giocatore ma che devono ora fare i conti con l'infortunio, nel reparto, di Konaté e aspetta di chiudere con il Crystal Palace per Guehi. Ricordiamo che il Liverpool aveva già acquistato Leoni dal Parma.
