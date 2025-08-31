Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
MANOVRE ROSSONERE

Rabiot-Milan, affare fatto: ok del Marsiglia, atteso a Milano per visite e firma. Per la difesa tutto su Joe Gomez

I francesi hanno accettato l'offerta rossonera da 10 milioni più bonus. Per il difensore dei Reds attenti all'infortunio di Konaté

31 Ago 2025 - 23:06

Adrien Rabiot, pupillo di Massimiliano Allegri che lo ha espressamente chiesto alla società, è di fatto un giocatore del Milan. Dopo l'uscita di Musah in direzione Atalanta, il club di via Aldo Rossi ha accelerato sensibilmente la trattativa con il Marsiglia arrivando a mettere sul piatto 10 milioni più 2 di bonus (l'Om ne chiedeva 15 totali), cifra che ha convinto i francesi. Rabiot, che firmerà un contratto di quattro anni con ingaggio da 6 milioni più uno di bonus, è adesso atteso a Milano per visite e firma.  

Intanto il Milan aspetta sempre dal Liverpool una risposta per Joe Gomez, il centrale di esperienza individuato per completare il reparto. Con il giocatore è stato raggiunto un accordo sulla base di 3,5 milioni a stagione fino al 2029. Manca il sì dei Reds che sembravano decisi a lasciar partire il giocatore ma che devono ora fare i conti con l'infortunio, nel reparto, di Konaté e aspetta di chiudere con il Crystal Palace per Guehi. Ricordiamo che il Liverpool aveva già acquistato Leoni dal Parma.
 

Leggi anche
Musah e Jimenez

Il Milan ne vende tre: Musah va all'Atalanta, Jimenez al Bournemouth. Il Fulham ingaggia Chukwueze

milan
mercato
rabiot

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO PICCOLI A FIRENZE MCH

Fiorentina, ecco Piccoli: "Faremo una grande stagione"

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

00:28
Calciomercato live

Calciomercato live

01:27
Calciomercato live

Calciomercato live

01:51
Calciomercato live

Calciomercato live

02:30
Tra infortuni e mercato

Tra infortuni e mercato

00:33
MCH NKUNKU ALLA MADONNINA 29/8 MCH

Nkunku alla Clinica La Madonnina per le visite mediche

00:44
MCH ARRIVO NKUNKU A LINATE MCH

Milan, lo sbarco di Nkunku a Linate

01:58
Calciomercato live

Calciomercato: le novità della giornata

01:47
L'intreccio delle punte

Tutti a caccia dei bomber

02:02
Calciomercato live

Le punte al centro del mercato

02:04
Calciomercato live

Le ultimissime dal mercato

01:04
Calciomercato live

Calciomercato live

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

00:59
Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli

01:46
MCH ARRIVO PICCOLI A FIRENZE MCH

Fiorentina, ecco Piccoli: "Faremo una grande stagione"

I più visti di Milan

MCH NKUNKU ALLA MADONNINA 29/8 MCH

Nkunku alla Clinica La Madonnina per le visite mediche

Il Milan ha scelto Akanji ma il Tottenham può rovinare i piani di Tare: forte pressing degli inglesi

Milan, accelerata per Rabiot: Tare al lavoro, contatti costanti con il Marsiglia

Tare a ruota libera: "Valutiamo scambio Gimenez-Dovbyk, al lavoro per Akanji e Musah..."

Milan, ecco Nkunku dal Chelsea: il francese è a Milano, operazione da 42 milioni di euro

Bennacer e Pellegrini

Manovre a centrocampo: la Juve pensa a Bennacer, il Milan valuta Pellegrini

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:10
Insigne riparte da Parma: contatti col club
21:23
Ufficiale Tsimikas alla Roma, in prestito dal Liverpool
21:12
Ten Hag-Leverkusen già al capolinea: il club medita l'esonero
21:09
Marotta chiude il mercato dell'Inter: "Non accadrà altro"
20:04
Lo United in trattativa con l'Aston Villa: vuole Emiliano Martinez