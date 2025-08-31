Rabiot-Milan, affare fatto: ok del Marsiglia, atteso a Milano per visite e firma. Per la difesa tutto su Joe Gomez

Adrien Rabiot, pupillo di Massimiliano Allegri che lo ha espressamente chiesto alla società, è di fatto un giocatore del Milan. Dopo l'uscita di Musah in direzione Atalanta, il club di via Aldo Rossi ha accelerato sensibilmente la trattativa con il Marsiglia arrivando a mettere sul piatto 10 milioni più 2 di bonus (l'Om ne chiedeva 15 totali), cifra che ha convinto i francesi. Rabiot, che firmerà un contratto di quattro anni con ingaggio da 6 milioni più uno di bonus, è adesso atteso a Milano per visite e firma.