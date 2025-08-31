Cessioni Milan: Musah va all'Atalanta, Jimenez al Bournemouth

Vendere per acquistare, la strategia del Milan - ma ormai funziona così per praticamente ogni squadra - è chiara. Massimiliano Allegri vuole Rabiot, ha bisogno di una punta e magari un rinforzo difensivo e non a caso sono proprio difensore, centrocampista e attaccante i tre giocatori al passo d'addio. Si parte da Alex Jimenez, nella notte chiusa la trattativa col Bournemouth sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 22 milioni di euro che diventerà obbligo a condizioni piuttosto facili tanto da poter considerare l'affare una cessione a titolo definitivo. Il Real Madrid aveva il diritto di recompra sullo spagnolo ma non lo ha esercitato: una volta passato in Premier League, il classe 2005 reciderà definitivamente il cordone dai Blancos.