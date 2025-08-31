Logo SportMediaset
manovre rossonere

Cessioni Milan: Musah va all'Atalanta, Jimenez al Bournemouth

I rossoneri fanno spazio per gli acquisti last minute: in uscita pure Chukwueze ma il Fulham propone il prestito. I casi Bennacer e Adli

31 Ago 2025 - 09:18

Vendere per acquistare, la strategia del Milan - ma ormai funziona così per praticamente ogni squadra - è chiara. Massimiliano Allegri vuole Rabiot, ha bisogno di una punta e magari un rinforzo difensivo e non a caso sono proprio difensore, centrocampista e attaccante i tre giocatori al passo d'addio. Si parte da Alex Jimenez, nella notte chiusa la trattativa col Bournemouth sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 22 milioni di euro che diventerà obbligo a condizioni piuttosto facili tanto da poter considerare l'affare una cessione a titolo definitivo. Il Real Madrid aveva il diritto di recompra sullo spagnolo ma non lo ha esercitato: una volta passato in Premier League, il classe 2005 reciderà definitivamente il cordone dai Blancos.

Ai saluti anche Yunus Musah che però resta in Serie A e va all'Atalanta, l'affare era nell'aria da giorni ma l'accelerazione decisiva è di sabato sera, anche perché il Milan ha voluto tenerlo come precauzione per la trasferta di Lecce dopo l'infortunio di Jashari. La struttura ricalca quella di Jimenez, la Dea pagherà 25 milioni di euro ma solo se a fine stagione eserciterà l'opzione di riscatto o se il riscatto diverrà obbligatorio. A confermare l'ottimo stato della trattativa era stato anche Luca Percassi, amministratore delegato dei bergamaschi, poco prima della partita con il Parma: "Vedremo nelle prossime ore. Quello che posso dire è che si sta parlando con il Milan".

Invece si registra una frenata sul fronte Samu Chukwueze, sul quale è attivo il Fulham. Il club inglese però propone un prestito con diritto di riscatto mentre il Milan ragiona solo su un addio definitivo, anche per recuperare i 28 milioni spesi nel 2023 per acquistarlo dal Villarreal. Da capire se nelle prossime ore ci sarà un rilancio oppure spunteranno altre squadre interessate al nigeriano.

Se Gimenez è destinato a restare perché la Roma, tramite il ds Massara, ha raffreddato il possibile scambio con Dovbyk (che potrebbe comunque arrivare), si cercando soluzioni per Adli e Bennacer, fuori dal progetto. L'ex Marsiglia era stato sondato pure dalla Juventus ma senza fortuna mentre l'ex Fiorentina ha rifiutato il Sassuolo e alla fine potrebbe pure restare.

Milan, accelerata per Rabiot: Tare al lavoro, contatti costanti con il Marsiglia

milan
cessioni
musah
jimenez

