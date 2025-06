Mercato Milan, sulla destra occasione Tiago Santos. Per Xhaka ballano 5 milioni

Visto che il mercato in entrata sulla sinistra è al momento bloccato dalle difficoltà a vendere Theo Hernandez, che ha rotto col club ma continua a rifiutare le offerte arabe e aspetta un top club europeo, il Milan svolta a destra e torna alla carica per un colpo... alla Leao. Dopo averlo già inseguito l'estate scorsa su consiglio di Fonseca, secondo La Gazzetta dello Sport il Diavolo sarebbe tornato infatti a puntare i fari su Tiago Santos, terzino portoghese classe 2002 che proprio come Rafa è cresciuto nel settore giovanile dello Sporting Lisbona e poi si è trasferito in Francia per vestire la maglia del Lilla. La prima stagione in Ligue 1 è stata molto positiva (29 presenze e un gol), la seconda invece l'ha trascorsa quasi interamente in infermeria per la rottura del crociato del ginocchio sinistro e di conseguenza la valutazione altissima che ne facevano in Francia prima del ko è arrivata oggi intorno ai 15 milioni.