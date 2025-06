Milan, con Theo alla porta è rimpianto per Kerkez: il Liverpool lo compra per 50 mln

Naturalmente è sempre facile parlare col senno di poi. Soprattutto se decidi di privarti di Kerkez avendo in casa un terzino come Theo Hernandez in grande ascesa. Ma la situazione poteva, e doveva essere gestita meglio. Specialmente se la dirigenza del club ha sempre affermato pubblicamente di voler puntare sui giovani. La speranza dei tifosi è non accada lo stesso con un altro talento ceduto nell'estate del 2024 per pochi milioni come Jan-Carlo Simić. Al difensore, molto apprezzato da Pioli, non è bastato nemmeno il gol all'esordio col Monza (era il dicembre del 2023) per guadagnarsi la conferma prima di salutare per raggiungere l'Anderlecht. Il timore dei tifosi, manifestato sui social, è che il club abbia sottovalutato il croato. Il tutto in un momento storico in cui il Milan non brilla certo per individualità nel reparto arretrato.