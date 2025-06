Europei Under 21: la prima semifinale sarà Inghilterra-Olanda

INGHILTERRA E OLANDA IN SEMIFINALE

La prima giornata dei quarti di finale degli Europei Under 21 in scena in Slovacchia si apre con l’impresa dell’Olanda sul Portogallo allo Štadión pod Dubňom di Žilina. Dopo aver chiuso il Gruppo D al secondo posto, i Jong Oranje si impongono 1-0 sulla selezione di Rui Jorge, che nei gironi aveva invece timbrato il primo posto nel Gruppo C. Il primo grande episodio della gara si registra al 20’, quando Ruben van Bommel (figlio dell’ex Milan Mark) viene espulso per un intervento a centrocampo (doppio giallo) e l’Olanda si ritrova in dieci. A cercare di complicare poi ulteriormente le cose ci pensa Rensch alla mezz’ora. Il difensore della Roma colpisce infatti Tomas in area e l’arbitro concede un calcio di rigore al Portogallo (dopo richiamo del Var). Quenda però non scarta il regalo: a portiere spiazzato, il lusitano colpisce infatti il palo dagli undici metri. Passano pochi minuti e a vedersi annullare un gol per fuorigioco sono invece i Jong Oranje. Nonostante l’uomo in più, il Portogallo non riesce a sfondare neppure nella ripresa e, allora, a farlo è l’Olanda: all’84’ Poku segna il gol che firma l’impresa e che vale il passaggio in semifinale per i ragazzi di Reiziger.



Nell’altro quarto di finale è invece l’Inghilterra a esultare: 3-1 sulla Spagna. Vincitrice del Gruppo A davanti all’Italia, la Rojita cade nuovamente contro i Young Lions inglesi (secondi nel Gruppo B), nel remake della finale dell’Europeo U21 del 2023. In quell’occasione a regalare il trofeo ai britannici furono un gol di Curtis Jones e un rigore parato all'ultimo minuto da James Trafford, mentre alla City Arena di Trnava a instradare subito il match sulla carreggiata giusta per la squadra di Lee Carsley ci pensano McAtee ed Elliott. Dopo un penalty inizialmente assegnato dall’arbitro alla Spagna al 3’ e poi revocato dopo revisione al Var, l’Inghilterra sfrutta infatti due gol dei centrocampisti di Manchester City e Liverpool per scappare via tra il 10’ e il 15’. Al 39’ gli spagnoli riescono però a dimezzare lo svantaggio con Javi Guerra su calcio di rigore, provocato da un fallo di Quansah. Nel secondo tempo, una clamorosa doppia parata di Beadle nega poi la doppietta proprio al calciatore del Valencia, mentre Anderson sigilla la sfida a favore dei Young Lions con il rigore che vale il 3-1 finale in pieno recupero.



Inghilterra-Olanda sarà quindi una delle due semifinali in programma mercoledì 25 giugno. L’accoppiamento dell’altra si scoprirà invece domenica, al termine degli altri due quarti di finale Danimarca-Francia e Germania-Italia.