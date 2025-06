Juventus, Vlahovic rifiuta Turchia e Arabia: Dusan vuole il Milan

La Juventus tratta col Psg per trattenere Kolo Muani e flirta sul mercato con Osimhen, David e Gyokeres, ma prima di affondare per l'attaccante del futuro deve risolvere la grana di Dusan Vlahovic, che a un anno dalla scadenza del contratto è in uscita ma al momento sta bloccando il mercato dei bianconeri. L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla situazione dell'attaccante serbo e sottolinea che le offerte per lui non mancano, anche ricche come quelle arabe o come quella del Fenerbahce di Mourinho che ha garantito la possibilità di pagargli lo stipendio da 12 milioni, ma Vlahovic non gradisce queste destinazioni perché vorrebbe giocare ancora nei campionati top europei e allora si aprono le porte per il trasferimento al Milan di Allegri, che è alla ricerca di un attaccante.