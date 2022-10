Leao e il Milan: "Non potevo dire no, ma è stata dura"

L'INTERVISTA

Leao ha parlato del suo arrivo al Milan: "Pensavo di non poter reggere la pressione"

Rafael Leao oggi è l'uomo copertina del Milan di Pioli. L'attaccante portoghese, corteggiato da grandi club in Europa tra cui il Chelsea prossimo avversario, sta ripagando la società rossonera della fiducia avuta in tempi difficili. Sì perché l'esperienza in Serie A di Leao non è sempre stata facile, anzi: "Arrivare al Milan a 19 anni è complicato, mi sembrava di non poter gestire la pressione e in campo non riuscivo a rispondere bene. Quando il Milan chiama però non potevo dire di no".

La società rossonera ha sempre creduto nel talento di Leao, come confermato dal diretto interessato alla Uefa: "Io non potevo perdere l'occasione che mi era stata data, ma il club mi ha fatto capire di non aver alcuna intenzione di vendermi perché credeva in me. La fiducia del Milan mi ha aiutato a crescere e migliorare".

Oggi Rafael Leao è uno dei giocatori più richiesti del Milan: "Sento di essere una risorsa preziosa per il club e per la squadra".