MANOVRE ROSSONERE

Krosche al Milan, ci siamo sul serio: i rossoneri versano un indennizzo all'Eintracht e sbloccano l'arrivo del tedesco

Il nuovo Head of Football sarà in carica dall'1 gennaio: sarà subito operativo sul mercato 

05 Nov 2026 - 13:26
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Che il Milan avesse scelto Markus Krosche per rinforzare la società non c'erano dubbi. Ma adesso le porte di Milanello per il dirigente tedesco sono letteralmente spalancate: decisivo l'ultimo passo formale dei rossoneri che hanno comunicato all'Eintracht Francoforte l'intenzione di versare l'indennizzo richiesto. Al momento dell'addio infatti, il 46enne aveva stretto un patto con i teutonici: qualunque club lo avesse messo sotto contratto prima dell'estate del 2027 avrebbe dovuto versare dei milioni all'Eintracht e cosi sarà.

La cifra, rivelano dalla Germania, dovrebbe aggirarsi intorno a quota 3,5 milioni di euro, a cui aggiungere una componente legate ai risultati del Milan. Per i rossoneri si tratta di un passo avanti importanti: Krosche sarà il nuovo Head of Football. Si occuperà di tutta l'area sportiva, mercato compreso, e avrà il compito di interfacciarsi con Ruben Amorim.

A proposito di mercato: Krosche, che si legherà al Milan dall'1 gennaio, avrà mano libera già nella finestra invernale dei trasferimenti. Entro l'estate poi, è previsto anche l'arrivo di un direttore sportivo. E la speranza del club meneghino di portare in Italia Timmo Hardung, braccio destro di Krosche all'Eintracht non è ancora svanita. La recente promozione da parte del club teutonico (qui i dettagli) sembra essere temporanea: presto potrebbero essere rimescolate le carte con il 36enne che spinge per raggiungere l'ex collega all'ombra della Madonnina.

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