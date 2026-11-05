Krosche al Milan, ci siamo sul serio: i rossoneri versano un indennizzo all'Eintracht e sbloccano l'arrivo del tedesco

Che il Milan avesse scelto Markus Krosche per rinforzare la società non c'erano dubbi. Ma adesso le porte di Milanello per il dirigente tedesco sono letteralmente spalancate: decisivo l'ultimo passo formale dei rossoneri che hanno comunicato all'Eintracht Francoforte l'intenzione di versare l'indennizzo richiesto. Al momento dell'addio infatti, il 46enne aveva stretto un patto con i teutonici: qualunque club lo avesse messo sotto contratto prima dell'estate del 2027 avrebbe dovuto versare dei milioni all'Eintracht e cosi sarà.