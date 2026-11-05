Krosche al Milan, ci siamo sul serio: i rossoneri versano un indennizzo all'Eintracht e sbloccano l'arrivo del tedesco

Che il Milan avesse scelto Markus Krosche per rinforzare la società non c'erano dubbi. Ma adesso le porte di Milanello per il dirigente tedesco sono letteralmente spalancate: decisivo l'ultimo passo formale dei rossoneri che hanno comunicato all'Eintracht Francoforte l'intenzione di versare l'indennizzo richiesto. Al momento dell'addio infatti, il 46enne aveva stretto un patto con i teutonici: qualunque club lo avesse messo sotto contratto prima dell'estate del 2027 avrebbe dovuto versare dei milioni all'Eintracht e cosi sarà.
La cifra, rivelano dalla Germania, dovrebbe aggirarsi intorno a quota 3,5 milioni di euro, a cui aggiungere una componente legate ai risultati del Milan. Per i rossoneri si tratta di un passo avanti importanti: Krosche sarà il nuovo Head of Football. Si occuperà di tutta l'area sportiva, mercato compreso, e avrà il compito di interfacciarsi con Ruben Amorim.
A proposito di mercato: Krosche, che si legherà al Milan dall'1 gennaio, avrà mano libera già nella finestra invernale dei trasferimenti. Entro l'estate poi, è previsto anche l'arrivo di un direttore sportivo. E la speranza del club meneghino di portare in Italia Timmo Hardung, braccio destro di Krosche all'Eintracht non è ancora svanita. La recente promozione da parte del club teutonico (qui i dettagli) sembra essere temporanea: presto potrebbero essere rimescolate le carte con il 36enne che spinge per raggiungere l'ex collega all'ombra della Madonnina.