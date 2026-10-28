Milan, c'è Hardung in pole come nuovo ds: Krosche spinge per portarlo con sé a Milano

Ma non è finita qui, perché è previsto anche l'ingaggio di un direttore sportivo. I nomi circolati sono tanti, con Timmo Hardung in pole come conferma Matteo Moretto. Dal 2021 all'Eintracht, il 36enne è stato il braccio destro proprio di Krosche. Scontato dire che Hardung sia la soluzione preferita a Casa Milan ma anche qui c'è da fare i conti con la posizione dell'Eintracht. Il club tedesco non ha ancora sciolto le riserve e molto dipenderà dal professionista che succederà a Krosche. Il prescelto sembra essere Christoph Spycher, ora allo Young Boys. I tedeschi non hanno fretta, e starà al Milan decidere se attendere gli sviluppi o guardare altrove.