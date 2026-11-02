Milan, prima Krosche poi due innesti: in attacco sogno Tresoldi, dietro l'obiettivo è Inacio

Milan, Diego Moreira protagonista nel derby: l'orgoglio della fidanzata Shahinez Shay
© instagram | Shahinez Shay
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Gerry Cardinale si prende il Milan e promette un mercato di gennaio "da Milan". Il numero uno rossonero è stato grande protagonista nel weekend del derby, facendo sentire la sua vicinanza alla squadra. Un interesse non solo di facciata, vista anche la commozione dopo il successo sull'Inter. E allora ci si aspetta già nella prossima finestra un ulteriore sforzo per spingere il Diavolo più in alto possibile. Del resto nella rosa a disposizione di Ruben Amorim ci sono chiare lacune sotto gli occhi di tutti: manca un difensore centrale che possa guidare la linea e un vice Gonçalo Ramos, considerando che per il momento Camarda è stato abbastanza bocciato.
La prima mossa di Cardinale però sarà assumere Marcus Krosche come Head of Football. L'accordo pluriennale dovrebbe venire formalizzato nei primi giorni di dicembre. L'ex Eintracht avrà il compito di trovare un nuovo direttore sportivo che però dovrà lavorare con tutta la struttura (Almstad e Gardinier) messa in piedi in estate proprio da Gerry. Il nuovo gruppo di lavoro avrà il compito di individuare i profili giusti per rinforzare la rosa. A partire dalla difesa, dove il lungo infortunio patito da Matteo Gabbia scopre ancora di più il reparto.
Il primo nome indicato da Amorim è Gonçalo Inacio. Il Milan ha inseguito il centrale dello Sporting a lungo anche nell'ultimo mercato estivo, salvo poi doversi arrendere al muro alzato dal club di Lisbona per il suo capitano. Oggi però il portoghese sembra meno intoccabile e un assalto già a gennaio non è da escludere. A maggior ragione se in questi due mesi il Diavolo dovesse restare in scia alla prime posizioni. Oltre al capitolo difesa i rossoneri dovranno affrontare anche il tema del vice Ramos. A inizio stagione Amorim aveva detto apertamente di non voler un altro attaccante per poter lanciare con continuità Camarda. Questo avvio di stagione però ha raccontato ben altro: soltanto 96 minuti spalmati su 5 presenza per il classe 2008. Per questo non è da escludere che a gennaio il baby talento possa essere mandato in prestito per giocare di più. In quel caso il Milan sarebbe quasi costretto ad aggiungere una punta all'organico: Nicolò Tresoldi è il sogno, ma difficilmente il Bruges se ne priverà a stagione in corso e, soprattutto, non costa meno di 55/60 milioni.
Per questo, a maggior ragione a gennaio, è possibile che si cerchino soluzioni più low cost: a questa voce corrisponde il profilo di Endrick. Mourinho l'ha blindato dopo il match contro la Roma ("dovranno passare su di me per portarlo via") ma continua a lasciargli le briciole: poco più di 100 minuti in campo. E allora chissà che a gennaio non possa aver voglia di cambiare aria. Milan, ma anche la Roma, aspettano alla finestra.
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