Milan, prima Krosche poi due innesti: in attacco sogno Tresoldi, dietro l'obiettivo è Inacio

Il primo nome indicato da Amorim è Gonçalo Inacio. Il Milan ha inseguito il centrale dello Sporting a lungo anche nell'ultimo mercato estivo, salvo poi doversi arrendere al muro alzato dal club di Lisbona per il suo capitano. Oggi però il portoghese sembra meno intoccabile e un assalto già a gennaio non è da escludere. A maggior ragione se in questi due mesi il Diavolo dovesse restare in scia alla prime posizioni. Oltre al capitolo difesa i rossoneri dovranno affrontare anche il tema del vice Ramos. A inizio stagione Amorim aveva detto apertamente di non voler un altro attaccante per poter lanciare con continuità Camarda. Questo avvio di stagione però ha raccontato ben altro: soltanto 96 minuti spalmati su 5 presenza per il classe 2008. Per questo non è da escludere che a gennaio il baby talento possa essere mandato in prestito per giocare di più. In quel caso il Milan sarebbe quasi costretto ad aggiungere una punta all'organico: Nicolò Tresoldi è il sogno, ma difficilmente il Bruges se ne priverà a stagione in corso e, soprattutto, non costa meno di 55/60 milioni.