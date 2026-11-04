Fenerbahce, l'ex Inter Emre Belözoğlu è il nuovo allenatore

Ora è ufficiale. Emre Belözoğlu è il nuovo allenatore del Fenerbahce. Il club di Istanbul ha l'ha ufficializzato sul proprio sito con un comunicato:

"Sudare per la maglia a strisce, lottare per questo emblema, restare saldi nei momenti difficili…Servire questi colori significa provare un profondo senso di appartenenza che rimane immutato anche dopo anni. Emre Belözoğlu, che ha fatto parte di questo grande club sia come giocatore in campo che come allenatore a bordo campo, è ora alla guida del Fenerbahçe come allenatore capo, dedito al successo della maglia a strisce. Indossare questo emblema è motivo di orgoglio; servirlo è una responsabilità. Bentornato a casa, Emre Belözoğlu!"