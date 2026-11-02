MERCATO

Milan, l'addio di Fonseca al Lione può riportare Athekame in rossonero

Il tecnico portoghese a un passo dallo Sporting, il suo addio potrebbe riaprire le porte del Milan all'esterno di proprietà dei rossoneri

02 Nov 2026 - 22:26
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L'imminente separazione tra Paulo Fonseca e il Lione, pronto a volare allo Sporting Lisbona, potrebbe avere dei riflessi anche sulle strategie di mercato del Milan. Sotto la guida dell'allenatore portoghese infatti, è esploso in questi mesi in terra francese Zachary Athekame, terzino svizzero di proprietà dei rossoneri in prestito proprio al club transalpino, ma il ribaltone in panchina potrebbe stravolgere le dinamiche della squadra, spianando la strada a un rientro anticipato a Milano dell'ex Young Boys.

A Lione rendimento da top

 La parentesi in Ligue 1 sta dando esattamente i frutti sperati da Milanello. Nel massimo campionato francese Athekame è stato schierato da titolare in tutti i 9 match disputati (810 minuti complessivi), mettendo a segno 2 reti e servendo 3 assist, prestazioni che gli sono valse più volte le prime pagine dei giornali. Allargando lo sguardo alle coppe (Europa League e Coupe de France), lo svizzero ha già valicato la soglia dei 900 minuti, superando gli appena 873' collezionati nell'intera passata stagione in maglia rossonera. Un'evoluzione impressionante che non è sfuggita ad Amorim, il quale nelle scorse settimane ha speso parole d'elogio per lui in conferenza stampa: "Con Fonseca sta facendo cose egregie, faremo le nostre valutazioni in seguito". Parole che hanno dato ulteriore carica al classe 2004, da sempre desideroso di ritagliarsi uno spazio da protagonista al Milan.

Ritorno a gennaio?

 La partenza di Fonseca potrebbe offrire al Milan l'assist perfetto per riprendersi Athekame già nella finestra invernale. In questo primo scorcio di campionato, Amorim ha spesso dovuto adattare Gila e Tomori a destra, benché si tratti di due centrali puri. L'inserimento dello svizzero colmerebbe una lacuna tattica, trattandosi di un terzino naturale in grado di agire sia in una difesa a quattro (come nell'esperienza al Lione) sia da esterno a tutta fascia, opzione che darebbe maggiore equilibrio rispetto a un adattato Chukwueze.

A favorire l'operazione c'è anche la giovane età (21 anni), la conoscenza dell'ambiente e un contratto a lungo termine scadente nel 2030. Lo snodo principale resta la trattativa con il Lione: chiudere il prestito in anticipo potrebbe comportare il pagamento di un indennizzo a favore della società francese, da tempo in difficoltà a livello di bilancio. Tuttavia, se la nuova guida tecnica dovesse ridimensionare il ruolo di Athekame, il Milan avrebbe la motivazione ideale per intervenire subito e tutelare il valore del proprio cartellino.

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