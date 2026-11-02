Milan, l'addio di Fonseca al Lione può riportare Athekame in rossonero

La parentesi in Ligue 1 sta dando esattamente i frutti sperati da Milanello. Nel massimo campionato francese Athekame è stato schierato da titolare in tutti i 9 match disputati (810 minuti complessivi), mettendo a segno 2 reti e servendo 3 assist, prestazioni che gli sono valse più volte le prime pagine dei giornali. Allargando lo sguardo alle coppe (Europa League e Coupe de France), lo svizzero ha già valicato la soglia dei 900 minuti, superando gli appena 873' collezionati nell'intera passata stagione in maglia rossonera. Un'evoluzione impressionante che non è sfuggita ad Amorim, il quale nelle scorse settimane ha speso parole d'elogio per lui in conferenza stampa: "Con Fonseca sta facendo cose egregie, faremo le nostre valutazioni in seguito". Parole che hanno dato ulteriore carica al classe 2004, da sempre desideroso di ritagliarsi uno spazio da protagonista al Milan.