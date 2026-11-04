Lione, ufficiale l'addio di Fonseca. A ore l'annuncio dello Sporting

04 Nov 2026 - 11:29
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Paulo Fonseca lascia il Lione, ora è ufficiale. Il club ha annunciato ufficialmente l'addio del tecnico portoghese, arrivato a fine gennaio 2025 per succedere a Pierre Sage. Il suo contratto sarebbe scaduto il 30 giugno 2027, ma l'ex Lille e Milan, anche a causa della grave crisi economica del club francese, ha deciso di cedere alla corte dello Sporting Lisbona. Il club portoghese verserà all'OL 5 milioni di euro a titolo per la risoluzione anticipata del contratto. Di seguito il comunicato ufficiale: 

"Contattato nei giorni scorsi da un club a cui è particolarmente legato, Paulo Fonseca ha comunicato alla dirigenza la sua volontà di lasciare l'Olympique Lyonnais. Una decisione inaspettata, che l'OL deplora profondamente, soprattutto considerando il momento in cui arriva a metà stagione.

Di fronte a questa chiara espressione di volontà, la dirigenza ha ritenuto che non fosse nell'interesse del club proseguire una collaborazione che non potesse più garantire il livello di impegno totale essenziale per il successo del progetto. In un momento così cruciale della stagione, l'Olympique Lyonnais crede che tutte le sue risorse debbano essere pienamente mobilitate e concentrate sugli obiettivi del club.

La dirigenza ha quindi preso atto della decisione di Paulo Fonseca e si sta già adoperando per individuare il suo successore. La ricerca si concentrerà su un candidato in grado di proseguire il progetto sportivo, con principi e standard coerenti con quelli sviluppati negli ultimi mesi.

In attesa di questa nomina, Jorge Maciel assumerà la responsabilità della prima squadra fino alla prossima pausa per le nazionali e guiderà in particolare il gruppo contro la Real Sociedad giovedì in Europa League, e poi nella trasferta a Brest domenica.

Lo Sporting Portogallo verserà 5 milioni di euro di risarcimento all'OL per la risoluzione anticipata del contratto di Paulo Fonseca.

L'Olympique Lyonnais desidera ringraziare Paulo Fonseca per il suo impegno, gli elevati standard e il lavoro svolto da quando è entrato a far parte del club e gli augura il meglio per il resto della sua carriera".

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