Lione, ufficiale l'addio di Fonseca. A ore l'annuncio dello Sporting

Paulo Fonseca lascia il Lione, ora è ufficiale. Il club ha annunciato ufficialmente l'addio del tecnico portoghese, arrivato a fine gennaio 2025 per succedere a Pierre Sage. Il suo contratto sarebbe scaduto il 30 giugno 2027, ma l'ex Lille e Milan, anche a causa della grave crisi economica del club francese, ha deciso di cedere alla corte dello Sporting Lisbona. Il club portoghese verserà all'OL 5 milioni di euro a titolo per la risoluzione anticipata del contratto. Di seguito il comunicato ufficiale: