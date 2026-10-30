Amorim punta su Modric e Pulisic ma non mancano i dubbi: dipende tutto da... Rabiot

In difesa il ballottaggio è sulla sinistra e riguarda Estupinan e Bartesaghi, mentre sono certi del posto Pavlovic, De Winter e appunto Gila. Davanti, in attesa di capire cosa Amorim deciderà di fare su Rabiot, sono certi di una maglia da titolare Pulisic (fresco di rinnovo, manca solo l'annuncio) e Gonçalo Ramos, apparso però stanco contro il Bologna.