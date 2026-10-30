Amorim punta su Modric e Pulisic ma non mancano i dubbi: dipende tutto da... Rabiot

In casa Milan il momento è di quelli delicati. Il ko con il Bologna ha portato un po' di malumore, e il derby è un appuntamento da non fallire. Una eventuale sconfitta toglierebbe, quasi definitivamente, i rossoneri dalla lotta scudetto peggiorando il clima di un ambiente che si aspettava finora qualcosa in più. Lo sa anche Amorim che ha intenzione di schierare i tre big recuperati nelle scorse ore. Parliamo di Gila, Rabiot e Moreira, pronti a iniziare la partita dal 1'.
Tre elementi imprescindibili che aumenteranno, seppur di poco, la possibilità di fare rotazioni in un momento pieno di impegni. Contro l'Inter il Milan dovrebbe schierarsi con l'ormai consueto 4-2-3-1, ma molto dipenderà proprio dalla posizione di Rabiot: resta da capire se il francese verrà schierato al fianco di Modric o direttamente alle spalle di Gonçalo Ramos per una squadra più equilibrata. In questo caso ne farebbe le spese Hutchinson con Musah a metà campo.
In difesa il ballottaggio è sulla sinistra e riguarda Estupinan e Bartesaghi, mentre sono certi del posto Pavlovic, De Winter e appunto Gila. Davanti, in attesa di capire cosa Amorim deciderà di fare su Rabiot, sono certi di una maglia da titolare Pulisic (fresco di rinnovo, manca solo l'annuncio) e Gonçalo Ramos, apparso però stanco contro il Bologna.