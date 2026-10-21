Athekame brilla in Francia: Fonseca si gode il terzino, il Milan riflette sul futuro

Le prestazioni dell'ex Young Boys non sono passate inosservate: in pochissime partite ha già collezionato un bottino di 2 gol e 3 assist, guadagnandosi elogi importanti dalla stampa francese – che lo ha persino accostato, esagerando, a David Beckham per le sue doti nei cross – e facendo impazzire i tifosi del Lione. Un rendimento che ha fatto impennare il suo valore di mercato, raddoppiato rispetto ai circa 10 milioni di euro investiti dai rossoneri la scorsa estate.