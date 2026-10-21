Athekame brilla in Francia: Fonseca si gode il terzino, il Milan riflette sul futuro

Dalla panchina in Serie A al ruolo di protagonista indiscusso in Ligue 1. La parabola di Zachary Athekame ha subito una svolta radicale in pochi mesi. Ceduto in prestito secco dal Milan al Lione, il laterale svizzero classe 2004 sta disputando una stagione straordinaria sotto la guida di Paulo Fonseca, diventando uno dei punti di forza della squadra transalpina (attualmente in vetta al campionato a pari merito con il Psg) e conquistando anche la maglia della nazionale.
Il paragone con Beckham
Le prestazioni dell'ex Young Boys non sono passate inosservate: in pochissime partite ha già collezionato un bottino di 2 gol e 3 assist, guadagnandosi elogi importanti dalla stampa francese – che lo ha persino accostato, esagerando, a David Beckham per le sue doti nei cross – e facendo impazzire i tifosi del Lione. Un rendimento che ha fatto impennare il suo valore di mercato, raddoppiato rispetto ai circa 10 milioni di euro investiti dai rossoneri la scorsa estate.
Ritorno anticipato a gennaio?
Visto l'ottimo impatto in Francia e le difficoltà del Milan sulla corsia di destra – dove Rúben Amorim sta adattando difensori centrali come Gila o faticando a trovare alternative ideali nel doppio ruolo per esterni come Chukwueze –, a Casa Milan si è iniziato a valutare l'ipotesi di riportare a casa Athekame con sei mesi d'anticipo, a gennaio, un po' come accaduto in passato per Matteo Gabbia.
L'operazione però non è semplice: il club francese gode delle prestazioni del giocatore in virtù di un prestito secco e fa muro, intenzionato a trattenerlo fino al termine della stagione a meno di trovare un'alternativa all'altezza e di un eventuale indennizzo economico. Lo stesso Amorim ha ammesso che il ragazzo sta facendo benissimo con Fonseca, pur sottolineando che la situazione andrà valutata con calma, senza forzature.
Nel frattempo, Athekame continua a brillare in Ligue 1, confermandosi una risorsa di altissimo valore per il presente del Lione e un patrimonio tecnico e finanziario su cui il Milan potrà contare, prima o poi, per il proprio futuro.