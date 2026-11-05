Massara, occhi sulla Juve e su... Kovacs: ecco chi è l'obiettivo bianconero per l'attacco

05 Nov 2026 - 11:38
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Questa sera gli occhi di Carnevali e Massara non saranno solo sulla Juve in quel di Alkmaar. I dirigenti bianconeri infatti, osserveranno da vicino anche Bendegúz Kovacs, 19enne punta ungherese che veste la maglia dell'Az. Alto ma anche tecnico, viene paragonato da alcuni a Zlatan Ibrahimovic. 

Un paragone pesante per il classe 2007 che è legato al club olandese fino al 2030. I bianconeri, scrive Tuttosport, ci avevano provato già lo scorso agosto con esito negativo: l'agenzia che si occupa di Kovacs è la medesima di Yidiz e Licina. In estate la pista può tornare calda.

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