Massara, occhi sulla Juve e su... Kovacs: ecco chi è l'obiettivo bianconero per l'attacco

Questa sera gli occhi di Carnevali e Massara non saranno solo sulla Juve in quel di Alkmaar. I dirigenti bianconeri infatti, osserveranno da vicino anche Bendegúz Kovacs, 19enne punta ungherese che veste la maglia dell'Az. Alto ma anche tecnico, viene paragonato da alcuni a Zlatan Ibrahimovic.
Un paragone pesante per il classe 2007 che è legato al club olandese fino al 2030. I bianconeri, scrive Tuttosport, ci avevano provato già lo scorso agosto con esito negativo: l'agenzia che si occupa di Kovacs è la medesima di Yidiz e Licina. In estate la pista può tornare calda.