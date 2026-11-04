West Ham, Scott Parker nuovo allenatore al posto di Espírito Santo

Il West Ham ha ingaggiato l'ex capitano Scott Parker come allenatore, in seguito all'esonero di Nuno Espírito Santo. Quest'ultimo è stato sollevato dall'incarico martedì, dopo sole 13 partite della stagione in cui il West Ham - che milita nella seconda divisione - punta a ottenere la promozione in Premier League. Il club ha reso noto che a Parker, 46 anni, è stato offerto un contratto di due anni e mezzo. L'ex centrocampista della nazionale inglese ha collezionato 129 presenze con il West Ham tra il 2007 e il 2011. Parker si è dichiarato molto orgoglioso di "tornare in un club che significa così tanto per me e per la mia famiglia". In passato, Parker ha allenato Fulham, Bournemouth, Burnley e Club Bruges; proprio dal club belga era stato precedentemente esonerato.