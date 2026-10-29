Milan, si complica l'arrivo di Hardung: la mossa dell'Eintracht cambia gli scenari

29 Ott 2026 - 19:13
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Si complica l'arrivo di Timmo Hardung al Milan. Il 36enne tedesco, accostato ai rossoneri come nuovo ds in coppia con Krosche (principale candidato a diventare il nuovo Head of Football dei rossoneri), rimane per ora all'Eintracht. Il club teutonico infatti, lo ha promosso: guiderà tutte le operazioni sportive in attesa dell'arrivo di un nuovo ds. Una carica rimasta vacante proprio dopo l'addio di Krosche.

La decisione dell'Eintracht di puntare tutto su Hardung è arrivata dopo il no di Christoph Spycher, ora allo Young Boys. "A Timmo Hardung è stato affidato il compito di guidare tutte le unità sportive del calcio maschile fino a nuovo avviso. L'ampliamento delle sue responsabilità richiede uno spostamento del focus del suo lavoro dalla squadra alle unità strategiche e organizzative" ha detto l'ad Axel Hellmann.

Come già scritto sopra, dovrebbe trattarsi di una decisione momentanea nell'attesa dell'arrivo di un nuovo professionista che prenda definitivamente le redini di Krosche. Quest'ultimo continua a essere in orbita Milan, anche se il suo arrivo a Milanello non sarà immediato.

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