Milan, si complica l'arrivo di Hardung: la mossa dell'Eintracht cambia gli scenari

La decisione dell'Eintracht di puntare tutto su Hardung è arrivata dopo il no di Christoph Spycher, ora allo Young Boys. "A Timmo Hardung è stato affidato il compito di guidare tutte le unità sportive del calcio maschile fino a nuovo avviso. L'ampliamento delle sue responsabilità richiede uno spostamento del focus del suo lavoro dalla squadra alle unità strategiche e organizzative" ha detto l'ad Axel Hellmann.