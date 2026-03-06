MANOVRE ROSSONERE

Milan, Allegri vuole restare ma alle sue condizioni

Nessun contatto con il Real Madrid, il tecnico vuole proseguire in rossonero ma chiede un 9 pronto subito e più voce in capitolo sul mercato

06 Mar 2026 - 09:51
videovideo

Nella settimana del derby contro l'Inter, più che delle condizioni di Bartesaghi o di quelle di Pulisic in casa Milan si è parlato soprattutto del destino di Massimiliano Allegri e del suo possibile addio a fine stagione. In questi giorni i tifosi rossoneri più che pensare di riaprire un campionato che sembra già chiuso si interrogano sulle intenzioni del tecnico che li ha riportati ai vertici in Serie A e allora proviamo a tranquillizzarli utilizzando proprio le parole pronunciate di recente dal mister: "Sono molto contento di essere tornato, ho fatto otto anni alla Juve, sono al quinto al Milan, si può fare un percorso importante anche qui".

Allegri, che ha un contratto fino al 2027 con opzione fino al 2028 a 5 milioni di euro all'anno, è concentrato solo sul presente e sulla sfida di domenica sera, ogni sforzo è finalizzato alla conquista della qualificazione in Champions League, ma sa bene che a obiettivo raggiunto dovrà incontrare i dirigenti per fare delle valutazioni ad ampio raggio, ma principalmente sul mercato.

Le ultime due campagne acquisti dei rossoneri non lo hanno convinto (per esempio a gennaio ha più volte chiesto un difensore che poi non è arrivato e ora dopo il ko di Gabbia ha solo tre centrali a disposizione) e per questo, sempre nel rispetto dei ruoli, chiederà di avere più voce in capitolo nella creazione della squadra che verrà. Con il ritorno in Europa infatti sarà fondamentale allargare la rosa e sarà importante farlo anche con elementi di esperienza, che sappiano fare subito la differenza e trascinare i più giovani come hanno fatto in questa stagione Rabiot e Modric.

Da allenatore a manager quindi, Allegri desidera restare a Milano ma vuole delle garanzie e la prima richiesta è l'arrivo di un grande numero 9, un giocatore già pronto, ancora meglio se già conosce la Serie A e le sue difese (sembra proprio l'identikit di Vlahovic...). Il Real Madrid è soltanto una suggestione, non c'è stato alcun contatto: Allegri ha riportato il Milan al vertice e ora, per vincere, vuole costruire la squadra del futuro. 

Rabiot: "Mi aspettavo di far bene, siamo forti e ora voglio vincere con il Milan"

milan
allegri
real madrid
mercato

