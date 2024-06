Juventus, domani Rabiot sarà libero: il Milan è pronto all’assalto

MERCATO

Dal primo luglio il centrocampista francese sarà svincolato, dopo i recenti contatti con la madre-agente i rossoneri preparano la prima proposta ufficiale

Domani è il primo luglio e inizia ufficialmente la nuova stagione quindi i giocatori in scadenza 2024 coi rispettivi club saranno svincolati e liberi di cercarsi una nuova squadra e tra questi c’è Adrien Rabiot, che con ogni probabilità rimanderà ogni decisione a dopo la fine dell’Europeo con la Francia. Una decisione che la Juventus, che ha offerto al centrocampista altri due anni di contratto con ingaggio leggermente aumentato grazie anche al decreto crescita che per lui vale sempre, si aspettava (e sperava) che Rabiot avrebbe preso prima di Euro ’24. L’offerta è sempre valida, certo, ma la Vecchia Signora si sta muovendo sul mercato già come se il francese non facesse più parte della rosa (fatto il colpo Douglas Luiz e in chiusura per Khephren Thuram) e con il classe 1995 un po’ più lontano da Torino il Milan, che di recente ha avuto contatti con la madre-agente Veronique, studia il colpo.

Nel caso in cui venisse confermato il suo addio alla Juventus a parametro zero, il Diavolo sarebbe quindi pronto a presentare la propria offerta ufficiale anche per provare ad anticipare i club di Premier, da dove finora per Rabiot non è arrivata alcuna offerta. E un aiuto per arrivare al francese potrebbe arrivare da… Divock Origi: di ritorno dalla fallimentare esperienza in prestito a Nottingham, l’attaccante sarà ceduto e su di lui ci sono diversi club turchi. Con la cessione del belga infatti, il Milan potrebbe risparmiare circa 10 milioni di euro tra ingaggio e prezzo del cartellino e potrebbe usare quei soldi per migliorare l’offerta a Rabiot e provare a convincerlo.

Ogni decisione è rimandata alla fine dell’Europeo, ma il Diavolo di sicuro sta cercando un centrocampista con quelle caratteristiche.

