Milan, settimana decisiva per il mercato in uscita: Morata e Theo sul passo d'addio, Thiaw tentato dalla Premier

Quella in arrivo potrebbe essere una delle prime settimane decisive per il Milan in ottica mercato, soprattutto quello in uscita e, conseguentemente in entrata. Il neo ds Tare, infatti, è chiamato a fare cassa e quelli che arrivano potrebbero essere sette giorni importanti per rimpinguare le finanze rossonere per poi investire nuovamente sul mercato per regalare a Massimiliano Allegri tasselli importanti in vista della stagione che verrà. Un primo suggerimento su quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni arriva proprio dal tecnico che comunicando i convocati per il raduno al via lunedì 7 luglio ha escluso diversi giocatori finiti sul mercato.