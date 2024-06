Milan, senti Broja: "Club secondo solo al Real Madrid, sono un grande fan di Ibra"

Armando Broja ha un messaggio per il Milan. L'attaccante albanese del Chelsea, uno dei nomi più chiacchierati in queste prime settimane di mercato estivo, ha parlato dei rossoneri nel corso di un'intervista con una tv del suo paese, nel quale ha fatto rientro dopo l'eliminazione da Euro 2024. Broja ha risposto a una domanda molto specifica su un'eventuale telefonata da parte di Zlatan Ibrahimovic: "Gli direi innanzitutto che sono un suo grande tifoso, mi è sempre piaciuto come giocatore - le sue parole a RTV Klan - Il Milan è un grande club, per la storia secondo solo al Real Madrid. Gli direi che devo parlare con il mio agente e la mia famiglia, poi gli farei sapere".