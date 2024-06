Fofana non esce dai radar: Fonseca chiede equilibrio al suo Milan  

MANOVRE ROSSONERE

Nel centrocampo del portoghese serve un nuovo elemento che protegga la difesa: Moncada vuole pescare ancora in Ligue 1

© Getty Images È stato il segreto dell'ultima Inter scudettata, e la priorità della Juventus di Thiago Motta, che ha ordinato a Giuntoli di metterci mano sul fronte mercato. Parliamo del centrocampo, lì dove il Milan ha fatto registrare notevoli mancanze nell'ultima stagione. I bianconeri lo vogliono letteralmente rivoluzionare, mentre in casa Milan si agirà con meno 'violenza': nessun grosso taglio, solo l'intenzione di assicurarsi un profilo che possa garantire equilibrio. Il classico incontrista che tanto è mancato nell'ultima stagione dell'era Pioli dopo l'addio di Tonali. Moncada, che tanto ha spinto per Fonseca, vuole pescare nuovamente dalla Francia. Non caso il primo nome sul taccuino resta sempre quello di Youssouf Fofana, ai saluti col Monaco. Il tutto in attesa di sbrogliare la matassa con al centro Zirkzee, quest'ultimo in trattativa pure con il Manchester United.

Fofana ha già annunciato di voler lasciare il Principato: il Milan non vorrebbe spendere più di 20 milioni di euro, forte del contratto in scadenza nel 2025. L'uscita di scena della Juventus che si è spostata su Khéphren Thuram del Nizza, è un vantaggio non da poco dei rossoneri, i quali però devono ancora fronteggiare la concorrenza di Arsenal e Atletico Madrid. Senza dimenticare la Premier League. Molto se ne saprà dopo l'Europeo, con Moncada che sta continuando a tenere vivi i contatti con l'entourage.

Nei piani del Milan c'è l'intenzione di chiudere prima l'affaire prima punta (la clausola per liberare Zirkzee scatterà l'1 luglio), solo dopo si proverà a regalare il centrocampista tanto atteso a Fonseca. A metà campo potrebbe salutare Tommaso Pobega (c'è ancora il Torino) oltre a Yacin Adli che verrà comunque prima valutato in ritiro.