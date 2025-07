Milan, è caccia al post Theo Hernandez: in lista anche Archie Brown

Nato a Brimingham, per caratteristiche Brown assomiglia un po' a Theo Hernandez. Ha grandi abilità in fase offensiva, offrendo alla squadra tanta corsa e fisicità. In più, è un calciatore estremamente duttile: può giocare anche al centro della difesa (ruolo ricoperto 6 volte nell'ultima annata), ma anche da centrocampista o attaccante esterno. Un tipo di calciatore che piace sicuramente ad Allegri: vedremo se nelle prossime ore i rossoneri tenteranno l'affondo decisivo per l'inglese, il cui contratto scade nel 2027.