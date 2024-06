Juve, c'è la deadline per Thuram: poi l'assalto a Koopmeiners. Due colpi in attacco

JUVENTUS

Non si perde di vista anche la difesa: arriverà un rinforzo, Rugani potrebbe salutare

© Getty Images Giuntoli sta lavorando a ritmi serrati per accontentare Thiago Motta sul mercato. La nuova era bianconera deve partire a gonfie vele, e la priorità del tecnico italo-brasiliano è chiara: ridisegnare il centrocampo. Il dt non si è fatto pregare sta eseguendo i compiti alla perfezione: dopo Douglas Luiz (manca solo l'ufficialità) il dirigente della Vecchia Signora sta accelerando per Khéphren Thuram. A favorirne l'arrivo è anche Adrien Rabiot, la cui permanenza a Torino è sempre più difficile. L'obiettivo è chiudere la trattativa per il figlio d'arte entro la prossima settimana senza spendere più di 20 milioni di euro, bonus compresi. In sostanza sarà la cessione di Kean, finito alla Fiorentina, a finanziare il 23enne del Nizza, apprezzato da tanti club europei, Inter compresa.

Le tempistiche sono chiare, così come la strategia a metà campo: una volta chiuso Thuram, mancherebbe un solo tassello per la completa ristrutturazione del reparto centrale. Ossia Teun Koopmeiners, il più difficile. Su questo fronte servirà tempo e pazienza. E soprattutto altre cessioni. Qualche nome? Mckennie, appetito dal Fenerbahce e Huijsen, cercato con insistenza pure dal Psg. Senza dimenticare Chiesa e Milik, fuori dal progetto. Si cercherà di risparmiare invece Soulè, che Thiago Motta vorrebbe vedere all'opera alla Continassa.

Nei piani di Giuntoli c'è pure l'intenzione di assicurarsi un vice Vlahovic oltre a un esterno offensivo: Sancho e Adeyemi non escono dai radar al pari di Saelemaekers. Più difficile Greenwood, per il quale lo United non apre al prestito. Si metterà mano anche alla difesa, dove c'è necessità di un centrale.